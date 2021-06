La manca d'educació matemàtica afecta negativament el desenvolupament cerebral i cognitiu dels adolescents

Un nou estudi suggereix que no tenir cap educació matemàtica després dels 16 anys pot ser un desavantatge, ja que els adolescents que van deixar d'estudiar matemàtiques van mostrar una reducció d'una substància química cerebral fonamental per al desenvolupament del cervell.





@ep





Aquesta reducció de la substància química cerebral es va trobar en una àrea cerebral clau que dóna suport a les matemàtiques, la memòria, l'aprenentatge, el raonament i la resolució de problemes i aquesta quantitat de substància química cerebral va predir amb èxit el rendiment cognitiu 19 mesos després, segons publiquen els investigadors a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.





Atès que molts alumnes de tot el món tenen un accés limitat o nul a l'educació durant la pandèmia de COVID-19, comprendre la importància de l'educació matemàtica en el desenvolupament cerebral i cognitiu és especialment urgent, assenyalen els autors. Els adolescents que van deixar d'estudiar matemàtiques van mostrar una major desavantatge -en comparació amb els seus companys que van seguir estudiant matemàtiques- en termes de desenvolupament cerebral i cognitiu.





Un total de 133 estudiants d'entre 14 i 18 anys van participar en un experiment dirigit per investigadors de Departament de Psicologia Experimental de la Universitat d'Oxford. A diferència de la majoria dels països, al Regne Unit els estudiants de 16 anys poden decidir deixar d'estudiar matemàtiques. Aquesta situació va permetre a l'equip examinar si aquesta manca específica d'educació matemàtica a estudiants procedents d'un entorn similar podia afectar el desenvolupament cerebral i a la cognició.





L'estudi va descobrir que els alumnes que no havien estudiat matemàtiques tenien una menor quantitat d'una substància química crucial per a la plasticitat cerebral (àcid gamma-aminobutíric) en una regió cerebral clau que intervé en moltes funcions cognitives importants, com el raonament, la resolució de problemes, les matemàtiques, la memòria i l'aprenentatge.





Basant-se en la quantitat de substància química cerebral trobada en cada estudiant, els investigadors van poder discriminar entre els adolescents que estudiaven o no estudiaven matemàtiques, independentment de les seves capacitats cognitives.





A més, la quantitat d'aquesta substància química cerebral va predir amb èxit els canvis en la puntuació dels èxits matemàtics uns 19 mesos després. En particular, els investigadors no van trobar diferències en la substància química cerebral abans que els adolescents deixessin d'estudiar matemàtiques.





Roi Cohen Kadosh, professor de neurociència cognitiva de la Universitat d'Oxford i director de l'estudi, "les habilitats matemàtiques estan associades a una sèrie de beneficis, com l'ocupació, l'estatus socioeconòmic i la salut mental i física".





"L'adolescència és un període important de la vida que s'associa a importants canvis cerebrals i cognitius --afegeix--. Lamentablement, la possibilitat de deixar d'estudiar matemàtiques a aquesta edat sembla provocar una bretxa entre els adolescents que abandonen la seva educació matemàtica a comparació amb els que la continuen. el nostre estudi proporciona un nou nivell de comprensió biològica de l'impacte de l'educació en el cervell en desenvolupament i de l'efecte mutu entre la biologia i l'educació ", ressalta.





Segons apunta, "encara no se sap com es pot prevenir aquesta disparitat, ni les seves implicacions a llarg termini. No tots els adolescents gaudeixen de les matemàtiques, de manera que hem d'investigar possibles alternatives, com l'entrenament en lògica i raonament, que comprometen la mateixa àrea cerebral que les matemàtiques ".





El professor Cohen Kadosh afegeix que, "tot i que vam iniciar aquesta línia de recerca abans de la COVID-19, també em pregunto com repercuteix la reducció de l'accés a l'educació en general, i a les matemàtiques en particular (o la manca d'ella a causa de la pandèmia) en el desenvolupament cerebral i cognitiu dels nens i adolescents. Tot i que encara desconeixem la influència a llarg termini d'aquesta interrupció, el nostre estudi proporciona una important comprensió de com la manca d'un únic component en l'educació, les matemàtiques, pot repercutir en el cervell i el comportament ", conclou.