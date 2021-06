Arrenca el judici contra un acusat de matar la seva exparella i ocultar el seu cadàver esquarterat en un bagul

La Fiscalia de Madrid sol·licita 20 anys de presó per a un acusat d'assassinar de dues punyalades a l'esquena a la seva exparella, amb qui va seguir compartint habitació en un habitatge d'Alcalá d'Henares tot i que mesos abans la víctima havia donat per finalitzada la relació sentimental.





Després de cometre el crim, l'acusat va fragmentar en set parts el cos sense vida de la dona i el va mantenir ocult durant més d'un any en un bagul congelador situat en una habitació del seu pis compartit. El judici se celebrarà a partir de dimarts amb un jurat popular a l'Audiència de Madrid.





Segons l'escrit d'acusació, en l'estiu de 2014 MMA va iniciar una relació sentimental amb la víctima que es va perllongar fins a setembre de 2017, data en la qual la dona va decidir trencar de forma unilateral amb la seva parella "donada la deteriorada situació que mantenia amb el acusat ".

Malgrat això, tots dos van seguir convivint en una habitació llogada en un pis d'Alcalá d'Henares, "el que era font de nombrosos conflictes i disputes entre ells".





Així, cap a les 4.00 hores del 6 d'octubre de 2017 La dona va arribar a l'habitació que compartia amb la seva exparella sentimental un cop finalitzada la seva jornada de treball en un pub.





En aquest precís instant, es va iniciar una forta discussió entre ells al llarg de la qual, l'acusat, va mossegar la víctima a l'avantbraç i a continuació li va propinar un fort cop de puny. La dona va quedar "seriosament" ferida, el que va ser aprofitat per MMA per agafar un ganivet i clavar-se'l dues vegades a l'esquena.





Durant els dos dies següents a la mort de la seva exparella, l'acusat va procedir a fragmentar el cos de la jove en set parts que va mantenir guardades en un bagul congelador que tenia endollat a la xarxa.





A més, transcorregudes 24 hores de la mort de DOL va sol·licitar el canvi de contrasenyes del compte personal del correu electrònic de la jove després de revisar el contingut del telèfon de la dona i va demanar també la vinculació del compte de Whatsapp amb un número de telèfon nou "amb la finalitat d'accedir a aquests serveis i controlar els seus perfils des de les xarxes socials".





Un cop realitzats els canvis, els dies 8 i 10 d'octubre de 2017 MMA "fent-se passar per enviar a propietari de l'habitatge en la qual residien diversos WhatsApp en què li deia, que si no li veia el deixaria els diners del lloguer a l' acusat, que l'havien deixat un telèfon nou ja que l'antic no li anava bé, igualment li demanava perdó per l'altra nit entre el ratolinet i el gos ", li deia que havia tret les seves coses de l'habitació i que s'havia anat a Madrid perquè li havia sortit una feina molt bona ".





El 9 d'octubre de 2017 el acusat, va publicar en el perfil de la seva exparella a Facebook: "estic fent diversos canvis en la meva vida si no tornes a saber res de mi, tu ets un d'ells" i fins i tot va mantenir converses amb WhatsApp amb els seus companyes de treball.





Finalment, el 6 d'octubre de 2017, es va dirigir a un estanc i utilitzant la targeta visa de la dona va efectuar una compra per import de 4,85 euros valent-se del pagament contactless.





La mare adoptiva de la jove va denunciar la seva desaparició el 30 de desembre de 2018, i després d'acordar el Jutjat de Violència sobre la Dona nº 1 d'Alcalá de Henares l'entrada i registre a l'habitació amb bany que constituïa el domicili de DOL





En el seu interior i, endollat a la xarxa a la banda dl 'bany, es va trobar el bagul congelador tancat a l'interior hi havia el cos de la dona "desmembrat i congelat adherit a les parets de la mateixa", i sobre del bagul 5 ambientadors i tres suports de cremadors d'encens.





L'acusat va ser detingut el 8 de febrer de 2019. El representant del Ministeri Públic li imputa els delictes d'assassinat, profanació de cadàvers i estafa.





En concepte de responsabilitat civil li reclama 240.000 d'indemnització per als pares de la víctima i altres 7.000 euros per a cadascuna de les dues germanes de DOL