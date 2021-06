Apple anuncia una nova funció per compartir les dades de salut amb metges o familiars

Apple ha anunciat aquest dilluns durant la seva esdeveniment de desenvolupadors anual WWDC les noves funcions de privacitat i salut que arribaran al seu ecosistema, entre les quals destaca l'opció de compartir dades de la seva app de Salut amb centres mèdics o familiars, o un nou iCloud + centrat en la privacitat.





Noves funcions de salut d'Apple @ep





La companyia nord-americana ha dotat als seus sistemes de noves funcions de privacitat que ha anunciat dins WWDC21 dins de la seva filosofia que "la privacitat és un dret fonamental".





Per donar encara més control als usuaris sobre com es fan servir les seves dades, ampliant a les funcions de iOS 14.5, Apple ha incorporat funcions de privacitat per al correu, que eviten que l'emissor d'un correu pugui conèixer si l'usuari l'ha obert i dades com la seva IP.





Una altra novetat és el nou informe de privacitat d'aplicacions recull les aplicacions que accedeixen a permisos sensibles com fotos, localització o càmera.





L'assistent digital Siri, que fan servir mensualment 600 milions d'usuaris, millora la seva privacitat més usant un motor neuronal que permet el reconeixement de parla directament des del dispositiu, sense connexió a Internet.





El servei d'emmagatzematge en el núvol d'Apple, iCloud, ha incorporat també un nou sistema per recuperar el compte si l'usuari oblida la contrasenya del seu APLE ID, així com una forma de gestionar els comptes d'usuaris morts.





Apple ha reunit totes aquestes característiques i ha anunciat una nova versió d'iCloud, iCloud +, amb el qual ha potenciat les seves funcions de privacitat perquè ni tan sols Apple pugui conèixer els llocs que visita l'usuari i adreça electrònica, així com la possibilitat de connectar fins quatre càmeres de seguretat.





iCloud + està disponible per als usuaris subscrits al servei existent sense cost addicional.





NOVES FUNCIONS DE SALUT





Les funcions de l'app de Salut dels sistemes d'Apple han incorporat també novetats per ajudar a entendre els canvis en la salut de les persones, així com la possibilitat de compartir les seves dades.





Per prevenir el risc de caigudes abans de produir-se, Salut recull dades de mobilitat del mòbil mentre l'usuari camina, com la distància i cadència dels passos, de manera que detecta si l'usuari no està caminant de forma estable.





L'aplicació de Salut afegirà també descripcions detallades per ajudar a l'usuari a entendre resultats de proves mèdiques. Una altra novetat és la nova funció de Tendències, que se centra des del pols cardíac fins al somni, però que també recull si l'usuari està millorant la seva quantitat de passos.





Apple ha inclòs la possibilitat que els usuaris comparteixin les dades mèdiques recollides per dispositius com l'Apple Watch, de manera que puguin enviar als seus metges. Apple ha informat que aquestes dades estan encriptades.





Per la seva banda, Compartir dades de salut és una altra nova funció, amb la qual els usuaris poden compartir les dades de salut com canvis de mobilitat o la seva freqüència cardíaca amb contactes propers com familiars, perquè puguin vigilar el seu estat.