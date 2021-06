Els EUA seguiran pressionant a la Xina per conèixer l'origen del Covid

La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha subratllat aquest dilluns que els Estats Units seguirà "pressionant" la Xina perquè sigui "transparent" sobre l'origen de la COVID-19.





En una roda de premsa, Psaki ha asseverat que Washington no es donarà "per vençut tan fàcilment" en la seva petició d'una investigació sobre l'origen de el nou coronavirus i ha incidit que, "en coordinació amb la comunitat internacional", actuarà perquè el país asiàtic "comparteixi dades i informació".





Wuhan @ep





En aquest aspecte, ha indicat que els Estats Units continuarà amb el seu "compromís" en "els nivells més alts" per a una investigació, "a través de converses diplomàtiques i seguretat nacional", així com treballarà amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els socis internacionals per exercir aquesta "pressió" i assegurar així que Pequín publiqui "les dades subjacents i partícip en la segona etapa de la investigació".





"No anem a quedar-nos de braços creuats i acceptar que han dit que no van a participar", ha postil·lat la portaveu, per destacar que els Estats Units està iniciant la seva "pròpia" revisió i procés respecte a el tema.





En aquest sentit, ha assenyalat que està "segura" que l'origen de la COVID-19 serà un dels "temes de discussió" de el president nord-americà, Joe Biden, en el viatge que inicia aquesta setmana i que el portarà a Regne Unit , la cimera de l'OTAN a Brussel·les o la seva esperada reunió amb el

president rus, Vladímir Putin.





Un estudi conjunt de l'OMS i la Xina va concloure al març que era molt improbable que el coronavirus sortís d'un laboratori i va estipular que el més probable és que saltés dels ratpenats als humans per vies encara "per determinar".





Per la seva banda, els Estats Units ha manifestat en aquesta setmana el seu desig que s'aprofundeixi en l'origen de la COVID-19 i ha criticat la falta de "transparència" de Pequín al respecte.