Aquests són els aliments que poden reduir la gravetat del Covid-19

Diversos estudis han suggerit que la dieta podria tenir un paper important en la gravetat dels símptomes i la durada de la malaltia de la infecció per COVID-19. Però, fins ara, hi ha poques proves que confirmin o refutin aquesta teoria.





Per aprofundir en aquesta qüestió, els investigadors van recórrer a les respostes d'una enquesta realitzada a 2.884 metges i infermeres de primera línia amb àmplia exposició a la SARS-COV-2, el virus responsable de la infecció per COVID-19, que treballaven a França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit i Estats Units.





aliments @ep





Tots els participants formaven part d'una xarxa mundial de professionals sanitaris registrats a la xarxa Survey Healthcare Globus per a la investigació de mercat sanitari. Els investigadors van utilitzar aquesta xarxa per identificar els metges amb alt risc d'infecció per COVID-19 com a conseqüència del seu treball.





L'enquesta en línia, que es va dur a terme entre juliol i setembre de 2020, es va dissenyar per obtenir informació detallada sobre els patrons dietètics dels enquestats, basats en un qüestionari de freqüència d'aliments de 47 elements, durant l'any anterior, i la gravetat de qualsevol infecció per COVID-19 que haguessin tingut, utilitzant criteris objectius. L'enquesta també recollia informació sobre els antecedents personals, l'historial mèdic, l'ús de medicaments i l'estil de vida.





Al final es va observar que les dietes a base de vegetals i / o peix poden ajudar a disminuir les probabilitats de desenvolupar una infecció per COVID-19 de moderada a greu, segons els resultats d'un estudi realitzat en sis països i publicat a la revista en línia 'BMJ Nutrition Prevention & Health'. Els resultats indiquen que les dietes s'associen amb un 73% i un 59% menys de probabilitats, respectivament, de patir una malaltia greu.





En l'estudi les diferents dietes es van combinar en dietes basades en plantes (amb un major contingut de verdures, llegums i fruits secs, i un menor contingut d'aus de corral i carns vermelles i processades); dietes de peix i basades en plantes (com l'anterior, però amb peix / marisc afegit); i dietes baixes en carbohidrats i altes en proteïnes.





Uns 568 enquestats van dir que havien tingut símptomes consistents amb la infecció per COVID-19 o cap símptoma però una prova d'hisop positiva per a la infecció, i 2.316 van dir que no havien tingut cap símptoma / prova positiva (grup de comparació). Entre els 568 casos, 138 clínics van dir que havien tingut una infecció per COVID-19 de moderada a greu; els 430 restants van dir que havien tingut una infecció per COVID-19 de molt lleu a lleu.





Després de tenir en compte diverses variables potencialment influents, com l'edat, l'origen ètnic, l'especialitat mèdica i l'estil de vida (tabaquisme, activitat física), els enquestats que van dir seguir dietes basades en plantes o dietes basades en plantes / peix tenien , respectivament, un 73% i un 59% menys de probabilitats de patir una infecció per COVID-19 de moderada a greu, en comparació amb els que no seguien aquests patrons dietètics.





A més, en comparació amb els que van dir seguir una dieta basada en plantes, els que van dir seguir una dieta baixa en carbohidrats i alta en proteïnes tenien gairebé 4 vegades més probabilitats de contraure una infecció moderada a greu per COVID-19.





Aquestes associacions es van mantenir quan també es van tenir en compte el pes (IMC) i les condicions mèdiques coexistents. Però no es va observar cap associació entre cap tipus de dieta i el risc de contraure la infecció per COVID-19 o la durada de la malaltia posterior.





Es tracta d'un estudi d'observació, pel que no pot establir una causa, sinó només una correlació. Els homes van superar a les dones en l'estudi, de manera que els resultats poden no ser aplicables a les dones, afegeixen.





Però les dietes basades en plantes són riques en nutrients, especialment fitoquímics (polifenols, carotenoids), vitamines i minerals, tots ells importants per a un sistema immunitari sa, diuen els investigadors. I el peix és una font important de vitamina D i àcids grassos omega-3, tots dos amb propietats antiinflamatòries, afegeixen.





"Els nostres resultats suggereixen que una dieta saludable rica en aliments densos en nutrients pot ser considerada per a la protecció contra la COVID-19 greu", conclouen.





"Les tendències d'aquest estudi estan limitades per la grandària de la mateixa (un nombre reduït de persones amb una prova positiva confirmada) i pel disseny (autoinforme sobre la dieta i els símptomes), per la qual cosa cal ser cautelós en la interpretació dels resultats --adverteix el vicepresident del grup de treball sobre nutrició i COVID-19 de l'NNEdPro, Shane McAuliffe-. No obstant això, una dieta d'alta qualitat és important per a muntar una resposta immune adequada, que al seu torn pot influir en la susceptibilitat a la infecció i la seva gravetat ".





I afegeix que "aquest estudi posa de manifest la necessitat de realitzar estudis prospectius millor dissenyats sobre l'associació entre la dieta, l'estat nutricional i els resultats de la COVID-19".