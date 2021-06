El Laberint d'Horta es prepara per a una anhelada restauració

A l'arribar al Laberint d'Horta el visitant és rebut per unes escalinates enfront de les quals queda el palau Desvalls, un palauet neoàrab i neogòtic del segle XVIII que ha viscut temps millors i, donat el seu estat, ja no es pot ni visitar el seu interior. El mateix succeeix en altres zones del parc més antic de Barcelona, que s'han anat deteriorant amb el pas del temps i necessiten una remodelació.





Barcelona.cat





Això és el que porten demanant anys els veïns d'Horta: que rehabilitin el parc perquè torni a ser un dels més atractius pulmons verds de la ciutat. Però demanar-ho a l'Ajuntament no els ha portat enlloc i, mentrestant, les condicions del parc cada vegada són pitjors perquè el deteriorament va sent més gran.





Per ara, l'únic que han aconseguit els veïns és que la Comissió d'Urbanisme aprovi un projecte executiu de restauració. "Un pas imprescindible perquè en el moment que hi hagi disponibilitat pressupostària es pugui executar", comenten fonts municipals.





RESTAURAR EL PALAU DE DESVALLS





Amb aquest projecte es pretén, com a prioritat, restaurar el palau de Desvalls. Un edifici tancat, ple d'esquerdes i humitats, que té la teulada caiguda. Reformar-lo constarà de tres fases: dos que garanteixin l'estabilitat i seguretat de l'esmentat palau i que suposaran tasques com la impermeabilització o els reforços estructurals i una tercera fase que consistirà en preparar la infraestructura per als seus futurs usos. Per a això es necessitaran 4,1 milions d'euros.





Però a més d'això, es pretén millorar altres coses del Laberint d'Horta. Per exemple, l'Ajuntament ha pensat treure la tanca que envolta el parc i instal·lar una nova que eviti l'entrada dels senglars que destrossen la vegetació del parc. A més, actualment els xiprers que hi ha al voltant no aconsegueixen tapar l'estructura metàl·lica i deixa una imatge poc afavoridora.





Així, quan es compti amb els diners necessaris es pretén millorar el fins ara citat. A més, segons fonts del consistori han explicat a 20minutos.es, també es vol plantar parterres d'heura, millorar els camins afegint sorra i vorades, renovar els bancs i les papereres o rehabilitar els lavabos públics.





Els veïns, però, dubten una mica que tot això vagi a dur-se a terme i per això demanen a l'Ajuntament que es presentin dates concretes per a la realització de les obres de millora del Parc del Laberint d'Horta.