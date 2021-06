L'ANC no comparteix la renúncia d'ERC a la via unilateral

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha manifestat aquest dimarts que discrepa de la posició de líder d'ERC, Oriol Junqueras, que la via unilateral no és viable ni desitjable, i ha demanat a ERC que aclareixi els seus plantejaments.





Elisenda Paluzie @ep





En una entrevista a La 2 i Ràdio4 ha assegurat que tot l'independentisme defensa que el referèndum acordat amb l'Estat seria l'escenari desitjable, i que així ho ha intentat i demanat durant els últims anys, però "lamentablement el que no és viable és la via acordada amb l'Estat ".





Segons Paluzie, és l'Estat el que no respecta i no reconeix el dret a l'autodeterminació, i per això creu que l'única via que deixa és la d'exercir l'autodeterminació "per la via dels fets, democràtica i pacíficament" per aconseguir la independència de Catalunya.





A més de reivindicar l'1-O, ha recalcat que l'ANC no es quedarà amb els braços creuats en cas que fracassi la via d'un referèndum acordat amb l'Estat i es prepararà per a l'escenari que veu més realista, el de "la via unilateral democràtica i pacífica ".





Després confiar que Junqueras hagi fet aquest gest a canvi d'uns possibles indults, Paluzie ha insistit que són una solució personal però, al seu parer, políticament no representen una solució al conflicte català.