Suïssa prohibeix la UEFA sancionar els equips de la Superlliga

El ministeri de Justícia de Suïssa ha informat a la UEFA i la FIFA que no tenen la capacitat de sancionar els equips fundadors o participants a la Superlliga. Ho fa després que la UEFA anunciés el passat 25 de maig que s'obriria un expedient disciplinari a la Juventus, al FC Barcelona i al Reial Madrid per no haver abandonat el projecte.





Segons afirma el diari AS, des de la UEFA "no tenen comentaris que fer al respecte" i tampoc van voler explicar si van rebre o no la carta del ministeri de Justícia de Suïssa. Un ministeri que s'ha pronunciat després que a l'abril es decidís acudir a ell quan un jutjat mercantil de Madrid va acceptar la petició de la Superlliga de protegir els seus equips davant les amenaces de la UEFA i la FIFA.