Sitges: "Equality 2" superb espectacle de circ acrobàtic

Tot torna a la normalitat i l'estiu que està a punt d'iniciar-se promet ser generós en al·licients de tot tipus tant per gaudir tant del dia, com per fer-ho a la nit. A Sitges acaba de presentar un nou espectacle a l'aire lliure la companyia Les Farfadais, el grup internacional de circ acrobàtic que va fer temporada l'any anterior i que torna ara amb "Equality 2" a un nou emplaçament: el jardí de l'hotel Estela Barcelona, situat al port de Aiguadols.









Per als qui no hagin tingut ocasió de conèixer aquesta companyia els direm que Les Farfadais van néixer a França per iniciativa dels germans Stephane i Alexandre Haffner, posseïdors tots dos d'una rigorosa formació atlètica i, alhora, d'una insospitada capacitat creativa. A poc a poc van anar reunint a acròbates de diverses nacionalitats i d'aquesta manera es va consolidar un col·lectiu que ha arribat a tenir més de dos-cents integrants i que té una seu principal al país veí i una altra a Barcelona, on un grup d'ells es va recloure durant el pitjor moment de la pandèmia per aprofitar el temps en dur entrenament. El disseny de cada espectacle és global, ja que no només es creen els números acrobàtics, sinó que també es dissenya i fa el vestuari, que és sempre original, atrevit, suggerent i un punt provocatiu.







"Equality 2" respon plenament a aquests plantejaments. Quan el sol desapareix, s'il·lumina aquest escenari fet d'una arquitectura metàl·lica lleugera i elements inflables, tot això amb amb els corresponents suports que permetran desenvolupar en cada cas les piruetes i accions pròpies del respectiu show. És, per tant, una escenografia austera, però molt bé realçada per l'acurada luminotècnia que destaca el protagonisme que adquireixen els artistes -tres nois i dues noies- que actuen gairebé sempre en parella, encara que també com a solistes. Cada exercici és una prova o bé de risc, o de resistència física, per a això és imprescindible comptar amb una excel·lent musculatura, una perfecta simbiosi entre els actuants i un acusat sentit de la bellesa plàstica. La combinació d'aquests tres elements dóna lloc a una obra d'art circense. I encara que aquest espectacle és diferent a l'anterior, no falten alguns clàssics, com és l'aparició del drac gegant, que passeja per entre el públic o el nombre final de la banyera, absolutament espectacular i divertit.









Sempre he pensat que el circ, i aquest espectacle és, en la seva essència, absoluta i típicament -que no tòpicament- circense, pot ser gaudit per tota mena de públics, inclosos, per descomptat, els nens (per cert, els menors de 14 anys paguen mitja entrada), als quals sorprendran el que veuen a la pista. Però els adults seran capaços d'advertir alguna cosa més: l'exigent preparació, l'esforç ímprobe, la impecable coordinació i, en fi, l'elegant sensualitat que hi ha a cada un dels nombres.







"Equality 2" és, per tot això una forma imaginativa de gaudir de la nit Suburense perquè, finalitzat l'espectacle, que s'inicia a les deu de la nit, i un cop s'han acomiadat els seus intèrprets (cada un d'ells procedent d'un país diferent), aquests, després de la funció, surten a jardí per comentar-la amb els espectadors, fer-se fotos amb ells i compartir una estona d'agradable tertúlia.





Les Farfadais romandran a l'Hotel Estela Barcelona fins a l'11 de setembre i les entrades es poden adquirir en www.equality2.placeminute.com , Oficina de Turisme de Sitges i al mateix hotel abans de la funció.