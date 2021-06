Experts demanen obrir la vacunació a totes les franges d'edat

Itàlia, França o Alemanya han obert o obriran en els propers dies la vacunació per a tots els ciutadans. Això vol dir que qualsevol persona major de 12 anys podrà demanar cita per injectar-se la seva primera dosi. Els experts espanyols demanen que es faci aquí el mateix.





Ara mateix s'està començant a vacunar les persones d'entre 45 i 50 anys, però els experts consideren que ja no té sentit seguir fent-ho per franja d'edat perquè les persones majors i les de risc ja estan immunitzades. Així, demanen que tothom qui vulgui pugui accedir als sèrums.





"Fem flexibles els grups d'edat. A partir d'ara ja no té tant sentit anar desescalant per grups d'edat. Obrim la vacunació massiva a tota la població que queda", diu l'epidemiòleg Quique Bassat en una entrevista al 324.





Per la seva banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, considera de més prioritat vacunar als joves. "Arribats a la situació d'haver vacunat a totes les persones majors i a les de risc, veient que anem de cara a l'estiu i que la interacció és més gran entre joves, crec que cal plantejar la vacunació oberta sense franges d'edat", va dir en el seu compte de Twitter.





No obstant això, i encara que pot ser una estratègia eficaç, no podem oblidar que la vacunació protegeix d'un Covid greu però no d'una infecció ni tampoc de seguir propagant el virus. De fet, així ho confirmen els brots que s'han produït en residències de gent gran . Per això és necessari seguir mantenint distància social i fer ús de mascaretes, encara que un estigui ja vacunat.