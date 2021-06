El 112 convoca vaga el dia de la revetlla de Sant Joan

Després de que els treballadors i treballadores del 112 dels centres de Reus i Zona Franca acordessin convocar una jornada de vaga el proper 23 de juny, des de la CGT de Catalunya s'ha procedit aquest dilluns 7 de juny a registrar al Departament de Treball la convocatòria de vaga.





La vaga durarà des de les 08.00h del dia 23 de juny fins les 08.00h del dia 24 i afectarà la nit de la revetlla de Sant Joan, la nit amb més volum de trucades de l’any.





@EP





L’objectiu de la vaga és reivindicar la millora en la gestió del servei i les condicions laborals de les treballadores i denunciar la precarització del servei i la necessitat de millorar la gestió del 112 de forma profunda. Aquesta aturada ha de servir, més enllà de per exercir un dret fonamental com a eina de reivindicació, per a donar a conèixer quina és la situació que viu el servei i com aquesta mala gestió acaba afectant de forma directa als ciutadans i ciutadanes.





Les causes per convocar la vaga són les derivades de la gestió per part d'empreses privades d'un servei públic com el 112. Cal recordar que després que Grupo Norte, l'empresa que gestionava el servei entrés en concurs de creditors i hi renunciés el passat mes de maig, l'empresa que el gestiona des de l'1 de juny és Ferrovial Servicios SA.





Enumerem tot seguit els principals motius de la vaga:





Precarització del servei. Es posa per davant el benefici econòmic al benestar de les persones que l'atenen. Sobrecàrrega de feina per manca de personal. Com a conseqüència del primer punt, les gestores es veuen saturades per l'alt volum de trucades que reben, el que fa que no es respectin les recomanacions del conveni pel que fa a les pauses entre trucades, posant en risc la salut de les treballadores i disminuïnt la qualitat del servei. Les treballadores i treballadors es troben en un conveni d'un sector, el del telemàrqueting, que no té res a veure amb la feina que desenvolupen. No s'adequa a la tasca que duen a terme i precaritza les seves condicions laborals. A més l'empresa no garanteix a totes les treballadores que es respectin les condicions mínimes marcades pel conveni.