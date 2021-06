Agbar reforça l'escolta activa amb la societat en la seva aposta per la solidaritat, l'ocupació i la reconstrucció

Agbar celebrarà aquest dimecres, 9 de juny, una Junta General de Grups d'Interès, una innovadora trobada participativa en què l'empresa rendrià comptes amb els seus grups d'interès i consolidarà l'escolta activa per, conjuntament, adoptar compromisos de futur.





El desenvolupament del Pacte Social permet afrontar la lluita contra el canvi climàtic/ @EP









La Junta General de Grups d'Interès es desenvoluparà en tres eixos, amb l'objectiu de donar visibilitat a fites i iniciatives dutes a terme durant els últims mesos en els eixos de: Solidaritat, Ocupació i Reconstrucció verda i inclusiva; corresponents tots ells a la proposta de Pacte Social de la companyia, territori a territori.





A través d'aquests eixos, Agbar entaularà, en el transcurs de l'esdeveniment que es retransmetrà per streaming, diàlegs amb el tercer sector, ciutadania, col·lectius en situació de vulnerabilitat, clients, representants sindicals així com agents vinculats a l'impuls de l'ocupació, l'innovació i el medi ambient. Per a això, en cada àmbit es destacaran projectes clau materialitzats amb els diferents grups d'interès, alternant testimonials en viu amb connexions telemàtiques, i comptant també amb la presència d'Àngel Simon, president d'Agbar.





En relació al compromís d'Agbar amb el primer eix, la Solidaritat, l'esdeveniment comptarà amb la participació d'entitats com Creu Roja, l'Associació Educativa Ítaca de l'Hospitalet, l'Associació Projecte Confiança, la CONFAVC (Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya) o la Federació d'Associacions de Persones Sordes de Castella i Lleó.





En el segon eix, l'Ocupació, s'abordarà tant l'ocupació directa com la indirecta. Intervindrà UGT Catalunya, així com una representació dels treballadors d'Agbar, alhora que es farà focus en les mesures adoptades durant la crisi sanitària per protegir les persones i garantir el servei d'aigua.





Pel que fa a l'eix de la Reconstrucció verda i inclusiva, es reflexionarà sobre la necessitat de reforçar els ecosistemes d'innovació, amb la participació de Barcelona Tech City, a més de amb testimonis del teixit comercial i empresarial. Aquest eix comptarà també amb persones de referència en la divulgació científica i la lluita contra el canvi climàtic.





Finalment, en l'esdeveniment de la Junta General de Grups d'Interès d'Agbar seran presents representants de diferents municipis amb iniciatives impulsades en el marc del Pacte Social a diversos punts del territori espanyol, com Cambrils, a Tarragona; Almoradí, a Alacant; o Huelva.





Aquestes intervencions illustraran com, a través de les aliances entre els diversos agents locals i amb la base de la col·laboració público-privada, en diferents municipis s'està avançant conjuntament per abordar els reptes econòmics, socials i mediambientals.