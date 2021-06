Junts recorda a ERC que el seu pacte inclou "lleialtat"

@EP





La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat que el pacte de govern amb ERC incloïa "lleialtat al relat" i no descartar cap via per aconseguir la independència, tampoc la unilateral, pel que ha demanat al seu soci que aclareixi si hi ha hagut algun canvi després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, s'hagi desmarcat de la via unilateral i hagi valorat els indults com un avanç.





En declaracions al Congrés, Nogueras ha expressat el seu escepticisme sobre la solució pactada, ja que considera que l'anomenada via escocesa del referèndum pactat és "una via morta" perquè el Govern s'oposa. "Dir el contrari és generar unes expectatives inabastables", sosté.





Segons ha dit, Junts es manté en no descartar cap via, tampoc la declaració unilateral d'independència, i sosté que això va ser el que es va pactar amb ERC per a la investidura de Pere Aragonès, al igual que "lleialtat i consens en el relat" del Govern català que comparteixen.





I com la carta de Junqueras "ha generat polèmica", creu que ERC ha d'explicar si ha canviat de posició o si volen fer "algun matís". "Nosaltres seguim on érem i qui ha de donar explicacions és Esquerra --ha afegit--. La solució passa per l'amnistia i el dret a l'autodeterminació, no per renunciar a res".





ELS INDULTS NO SÓN UN GEST DE BONDAT



I el mateix opina sobre els indults, que ara Junqueras valora com un avanç i que, segons el partit de Carles Puigdemont, no van a frenar els objectius independentistes i només és una mesura que adopta el Govern per "pressions internacionals", en al·lusió a l'informe d'un comitè de l'Assemblea Parlamentària de Consell d'Europa que aconsella mesures per excarcerar els presos del procés.





"No són gestos de bondat per part de Govern espanyol, que sabia que la seva deriva no podia tenir molt recorregut", sosté, remarcant que Espanya està "aïllada" a Europa, "com Turquia".