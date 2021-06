Endesa llança la primera acadèmia d'Espanya d'economia circular

@EP





Endesa i el Campus Iberus, campus d'excel·lència internacional format per la Universitat de Saragossa (UZ), la Universitat Pública de Navarra (UPNA), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de la Rioja (UR), han llançat la primera acadèmia d'economia circular, ha informat l'energètica.



En concret, l'Acadèmia Endesa d'Economia Circular és una ambiciosa iniciativa internacional que forma part de l'aposta per l'economia circular com a base d'un nou model econòmic sostenible i del seu compromís d'estendre aquesta cultura dins de l'empresa.



Es tracta així d'una escola interna per capacitar el major nombre d'empleats en matèria d'economia circular, que els permeti al seu torn posar en pràctica aquests coneixements en les seves diferents responsabilitats dins de l'empresa.



La directora general de sostenibilitat d'Endesa, Maria Malaxechevarría, va destacar que la descarbonització mitjançant el 'mix' energètic -tancament de tèrmiques i impuls de renovables- aconseguirà una reducció d'emissions a nivell global del 55%, "però per aconseguir la resta és necessari anar cap a un model circular, incorporar tots els seus criteris en els diferents baules de la cadena de valor".



La primera edició de la formació tindrà 37 hores de durada i s'impartirà en línia a uns 30 treballadors de diferents departaments d'Endesa del proper 8 al 23 de juny. Tindrà àmbit nacional i compartirà hores lectives amb altres experts internacionals, ja que el llançament de l'Acadèmia és simultani a la resta dels països en els quals opera el Grup Enel (Europa, EUA i Latam).



La formació comptarà amb la direcció científica de Luis Salvatella, coordinador del Màster Universitari en Economia Circular. Els professors del curs seran experts del Campus Iberus en Economia Circular de les quatre universitats del Campus Iberus: Alfonso Aranda (UZ), Sabina Scarpellini (UZ), Alberto Navajas (UPNA), Eva Llera (UZ), Lídia Rincón (UdL), Carlos Del Riu (UPNA) i René Santamaría (UR).



ESPECIAL ÈMFASI EN EL SECTOR ELÈCTRIC



Les ponències faran un especial èmfasi en el sector elèctric i versaran sobre els següents temes: Models de negoci circular, L'economia circular com a avantatge competitiu, Mètriques de Circularitat, Valor compartit i l'economia circular, Anàlisi de cicle de vida, Gestió mediambiental, Ecodisseny de producte, Ciutats i territoris, Ciutats circulars, Legislació i estratègies globals.



Aquest cicle formatiu es combinarà amb ponències d'experts d'Endesa així com d'altres entitats o experts externs rellevants en l'àmbit de l'economia circular, que aportaran la seva visió per estendre la cultura de l'economia circular dins de l'empresa, i dóna continuïtat la senda formativa iniciada l'any passat: 'Cicle inspirar-acció Circular'.



Actualment existeixen altres dues acadèmies en el grup Enel, una a Llatinoamèrica i una altra a Itàlia que dóna formació al país transalpí i resta d'Europa i els EUA.