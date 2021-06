El mar Mediterrani s'escalfa a un ritme un 20% més ràpid que la resta

@EP





El Mar Mediterrani és el que més ràpid s'està escalfant a tot el món, a un ritme un 20 per cent més veloç que la mitjana mundial a conseqüència del canvi climàtic, però a més pateix una "greu pressió" a conseqüència de la sobrepesca, la contaminació, el comerç marítim i el desenvolupament costaner, segons un informe de WWF amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Oceans.





L'ONG reclama als líders mundials, coincidint amb l'efemèride, que enforteixin la biodiversitat a través de les accions climàtiques i els mecanismes financers acordats en la Convenció de la Diversitat Biològica, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26) i la Convenció de Barcelona, que tindran lloc durant la segona meitat del 2021.





Així, l'ONG assenyala que la 'tropicalització' de la Mediterrània, la pèrdua de biodiversitat o la degradació dels hàbitats marins són alguns dels impactes més destacats que s'està produint el canvi climàtic en el Marenostrum.





GREU IMPACTE EN EL FONS MARÍ





L'estudi de WWF analitza 06:00 exemples dels impactes que afecten a aquest mar que ja està sobreescalfat. En concret, adverteix que una de les conseqüències de la tropicalització és l'aparició de noves espècies i l'ONG calcula que al menys 1.000 espècies invasores han aparegut des de zones més càlides a la Mediterrània desplaçant a les autòctones, una tendència també afavorida per l'intens trànsit marítim de Canal de Suez o l'Estret de Gibraltar.







Per contra, les poblacions de mol·luscos autòctons han disminuït en un 90 per cent en les aigües més orientals d'aquest mar. Per exemple, espècies com el peix lleó i el peix conill suposen el 80 per cent de les captures a Turquia o Xipre i han transformat bona part dels hàbitats marins.





Així mateix, l'estudi indica que les altes temperatures i l'increment tant en la freqüència com en la intensitat de les tempestes estan transformant el fons marí. Les praderies de Posidònia oceànica, les poblacions de gorgònies (corals) i les nacres, entre d'altres, s'han reduït en tota la regió i fins i tot en algunes zones s'han arribat a extingir totalment.





L'acidificació dels oceans a escala global provocada pel canvi climàtic ocasiona el debilitament en les estructures d'organismes com el fitoplàncton, els coralls, els mol·luscs o els crustacis. L'estudi alerta que perdre aquestes espècies completament tindria un impacte dramàtic en tot l'ecosistema marí, ja que proveeixen hàbitats vitals per a moltes espècies i contribueixen de forma significativa a fixar carboni per al clima.





Per exemple, la Posidònia oceànica emmagatzema entre un 11 i un 42 per cent de les emissions de diòxid de carboni dels països de la Mediterrània.





Es refereix també l'informe a l'explosió de meduses que pateix la Mediterrània, que es veu afavorida per l'augment de la temperatura de l'aigua, la contaminació i la progressiva desaparició de depredadors marins, com a conseqüència de la sobrepesca.





COM PROTEGIR ELS ECOSISTEMES





En aquest context, l'expert en àrees marines protegides de WWF Espanya, Óscar Esparza, avisa que fins que no s'aconsegueixi una transició ecològica i descarbonitzar l'economia, la "millor manera" de protegir i conservar els ecosistemes marins enfront del canvi climàtic és mantenir uns ecosistemes saludables, en equilibri que tinguin una major capacitat natural per adaptar-se als canvis.





"Les àrees marines protegides, ben gestionades, poden contribuir molt a reduir l'estrès en les poblacions marines", ha subratllat l'expert que subratlla la "forta relació" entre el clima i els oceans així com la necessitat de millorar la protecció marina per restaurar la biodiversitat i les poblacions de peixos.