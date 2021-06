Protecció Civil recomana tancar les platges catalanes la revetlla de Sant Joan

@EP





Des Protecció Civil han recomanat als ajuntaments catalans tancar les platges a la revetlla de Sant Joan per intentar posar fre a les aglomeracions. Així, proposen que obrin espais petits i delimitats perquè grups de persones puguin anar a sopar, però sempre de forma controlada.





El subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha declarat que la d'aquest any tampoc serà una revetlla com la d'anys anteriors, ja que no estarà "normalitzada al cent per cent".





Així, han enviat un document als ajuntaments en què se'ls recorda que ja està permès celebrar festes majors i revetlles, però que aquestes no han de donar lloc a aglomeracions.





A més, en principi, la revetlla es celebrarà coincidint amb la vaga programada pel 112 per reclamar millores en la seva situació laboral.