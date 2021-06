Llancen una samarreta solidària de Pau Donés per recaptar fons i investigar el càncer

@EP





La Fundació CRIS ha llançat la samarreta solidària de Pau Donés, un any després de la mort del cantant, sota el lema 'Viure és urgent', que ell mateix va dissenyar en els prolegòmens d'un concert, segons ha informat la fundació.





Amb la venda de la samarreta solidària a través de la pàgina web 'www.lacamisetadepau.org', CRIS contra el càncer, que en deu anys ha desenvolupat 53 línies d'investigació i més de 300 assaigs clínics establint sinergies mundials i convocatòries de recerca, impulsarà les innovadores línies d'investigació que finança a l'Institut Oncològic Vall d'Hebron, on el Pau Donés va ser tractat de càncer de còlon.





Marc Donés, germà del Pau, autor de les portades, videoclips i el logo de Jarabe de Palo va ser l'encarregat de recrear la samarreta amb les tres paraules que el cantant va convertir en un mantra durant els seus últims anys. "Com si d'una bona cançó es tractés, Pau havia estat capaç de concentrar en una senzilla frase tot el seu llegat", apunta.





Per la seva banda, la directora de CRIS, Marta Cardona, ha explicat que han volgut donar suport a aquesta acció perquè Pau Donés "va ser un exemple de vida": "Compartim el seu missatge d'afrontar el càncer des del costat de la vida, gaudint del present i vivint cada dia amb passió i il·lusió".





"Pau deia que dedicava al càncer 5 minuts al dia i la resta a viure. Mentrestant, necessitem que els investigadors tinguin els recursos necessaris per millorar els tractaments i curar el càncer.

Però per a això necessiten el suport de la societat per poder sostenir els seus projectes, pel que és molt important col·laborar amb accions com aquesta", ha manifestat Cardona.





Aquesta iniciativa inclou diverses peces audiovisuals que han comptat amb la participació d'Estimat Donés, pare de Pau, i més de vint amics del cantant, que han recordat el seu llegat i s'han posat la seva samarreta: Luz Casal, Manolo García, Jordi Évole, Carlos Tarque, Jorge Drexler, Carles Puyol, Pau Gasol, Antonio Orozco, Toni Acosta, Estopa, Kiko Veneno, Antonio Carmona, Ariel Rot, La Mari, Toñi Moreno, Christian Gálvez, Dani Martín, Coque Malla, Andreu Buenafuente, El Langui, Ricky Rubio, el Rulo, Karlos Arguiñano i Dani Rovira, Carles Francino, Oscar Camps, Àlex Lafon Montufar (un jove veí de Montanuy), Elena Élez (oncòloga i investigadora) i Domenico Sàvia (cirurgià oncològic).





La presentació de 'La Samarreta de Pau' ha tingut lloc aquest dimarts a l'Oficina Principal de Correus de Madrid.