¿Protegeixen les vacunes contra les variants del Covid-19? Un microbiòleg respon en 15 segons

Vacuna Covid-19







La població té molts dubtes sobre la campanya de vacunació del Covid-19. El cop de la pandèmia, la ràpida arribada de la vacuna i la contínua successió d'esdeveniments fan que gran part dels ciutadans ja no entenguin res.





Per això, les institucions estan treballant sense parar per proporcionar la informació suficient i acabar amb la por, principalment fomentat per la manca de dades.





En aquest cas, la Comissió Europea ha realitzat un vídeo responent una pregunta clau: ¿Ens protegeixen les vacunes contra totes les variants?