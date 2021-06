Una extreballadora de Método 3 assegura que José Zaragoza va estar darrere de l'espionatge a La Camarga

L'exdirectora de l'oficina barcelonina de Método 3, Elisenda Villena, ha assegurat aquest dimarts davant del jutge de el cas 'Tàndem' que l'exsecretari d'Organització de PSC José Zaragoza va ser una de les persones que va estar darrere de l'encàrrec a l'agència de detectius per que gravés la reunió de la llavors líder del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, i Victòria Álvarez --exdirector parella de Jordi Pujol Jr-- al restaurant la Camarga.





José Zaragoza @ep





El titular de Jutjat d'Instrucció Número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, ha escoltat els testimonis de Villena i d'un ex detectiu de Método 3 Julián Peribáñez, en un nou impuls a la peça número 27 del macrocausa 'Tàndem' , sobre els negocis foscos de l'ex comissari José Manuel Villarejo, que fins ara romania secreta.





En aquesta peça separada del jutge intenta dilucidar el paper que Villarejo va poder jugar en els registres que es van produir al febrer de 2013 a les seus de Método 3 a Barcelona i Madrid i que van portar a la detenció dels dos testimonis, d'un tercer que també estava citat per a aquest dimarts però que no ha pogut declarar --el ex detectiu Álex Borreguero-- i de l'amo de l'agència, Francisco Marco.





Marc, que apareix com a perjudicat en la causa, va presentar una denúncia el passat mes de juliol en què culpa Villarejo d'un presumpte delicte de detenció il·legal perquè l'acusa d'haver fabricat proves per propiciar aquests registres i detencions amb l'objectiu de sostreure informació sensible que estava en poder de l'agència de detectius.





No obstant això, segons fonts jurídiques, la figura de Villarejo amb prou feines ha sorgit avui. Només hauria estat esmentat perquè tant Villena com Peribáñez han negat conèixer al policia jubilat. I això perquè l'objectiu de jutge era saber de primera mà el que aquests testimonis havien afirmat davant del Jutjat d'Instrucció Número 14 de Barcelona que va investigar i va arxivar la presumpta trama d'espionatge a La Camarga.





CITA A LA CAMARGA





Els fets es remunten al juliol del 2010, a una conversa entre Sánchez-Camacho i Álvarez en aquest ja famós restaurant de la ciutat comtal on aquesta última hauria revelat a la dirigent popular aspectes de la seva relació sentimental amb Jordi Pujol Jr, inclosa la possible comissió de delictes de blanqueig de capitals per part del fill del fill de l'expresident.





Aquesta xerrada va ser gravada per Método 3, tot i que la incògnita a aclarir per García-Castellón en aquestes compareixences era si va ser consentida i, per tant, legal. Villena ha declarat que suposadament va ser Zaragoza qui va contractar a l'agència de detectius per a aquest treball, però que ho va fer en connivència amb Sánchez-Camacho, segons ella, perquè per aquella època tenien un objectiu comú: atacar l'extinta CiU.





No obstant això, altres fonts presents en les testificals han matisat que Villena ha apuntat a Sánchez-Camacho com la persona que va contractar a Mètode 3 i a Zaragoza com qui va posar en contacte a la política dl PP amb l'agència de detectius per a aquest encàrrec.





Els noms de Sánchez-Camacho i Zaragoza ja havien planejat sobre l'episodi de la Camarga, però fins ara Mètode 3 s'havia emparat en el secret professional per no revelar la identitat de la persona que hauria servit d'enllaç entre ells i la llavors cap de els populars catalans.





ELS NEGOCIS DE VILLAREJO





Marc ja figurava en l'eixam judicial de 'Tàndem'. El propietari de Método 3 també consta com a perjudicat a 'Land', una altra peça separada que versa sobre el presumpte encàrrec que Susana García Cereceda i Francisco Peñalver, administradors de Procisa --la immobiliària promotora de la luxosa urbanització 'La Finca' de Pozuelo d' Alarcón--, haurien fet a l'ex comissari per desacreditar possibles hereus de l'empori que va deixar el seu pare, Luis García Cereceda.





A més, és el denunciant d'una tercera peça, la 28, on s'indaga si Villarejo va mercadejar amb informació i documentació durant la seva estada a la presó d'Estremera, oferint-a periodistes i advocats a través d'un pres de la seva confiança per "fer xantatge tant a particulars com a les institucions de l'Estat ".





'Land' i altres dues peces - 'Iron' i 'Pintor' - s'han de tractar en un mateix judici que començarà a finals d'any a l'Audiència Nacional amb una petició de pena de més de cent anys de presó per l'excomissari . Serà la primera vegada Villarejo que se sent a la banqueta per 'Tàndem'.