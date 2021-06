Una averia global provoca la caiguda de webs com Amazon, Twitter i centenars de diaris

Un problema no identificat a la xarxa de distribució de continguts online (CDN) nord-americana Fastly ha provocat la caiguda de centenars de pàgines webs a nivell internacional, en un succés que també ha afectat Espanya i que ha estat solucionat cap a la una d'aquesta tarda .

La companyia va advertir just abans de l'migdia a Espanya que estava patint alguns errors de rendiment en un web dedicat a donar explicacions de l'incident. "Identifiquem una configuració de servei que va desencadenar disrupcions a través dels nostres POPs (punts de prensencia) globals i s'ha solucionat. La nostra xarxa global està tornant en línia", han explicat a Twitter.









Entre les webs afectades, es trobaven portals com Reddit, algunes parts d'Amazon, Google, Spotify, Twitch o Twitter, segons van alertar usuaris en xarxes, així com nombrosos mitjans de comunicació internacionals com 'The New York Times', el britànic 'The Guardian 'o' Financial Times '.





A nivell nacional, també s'han vist afectades les pàgines web dels mitjans d'Unidad Editorial ( 'El Mundo', 'Marca', 'Expansión'), les capçaleres de Premsa Ibèrica ( 'El Periódico', 'El Far de Vigo' , 'Sport', 'Diari de Girona'), Grup Prisa (Cadena SER, 'El País', 'Cinco Días' i 'AS'). Alguns d'aquests mitjans han aconseguit restablir el servei en pocs minuts.





Altres mitjans que han estat víctimes d'aquesta fallada són els del grup de comunicació Atresmedia (Antena 3, La Sexta, Onda Cero o Europa FM) o el Grup COPE, que ha patit la caiguda dels seus quatre webs. Fonts del Govern espanyol han indicat a Europa Press que no tenen constància que les webs governamentals hagin resultat afectades.





A les pàgines afectades, apareixia un missatge amb el codi "Error 503 Servei No disponible" en anglès o "Fastly error: domini desconegut".





Les accions de Fastly van tancar l'última sessió amb pujades del 7,17%, però, arran de l'incident, acumulen una caiguda del 2% a la prepapertura fins als 49,95 dòlars (41,02 euros).