VÍDEO: Un home pega una bufetada a Emmanuel Macron

El president de França, Emmanuel Macron, ha rebut aquest dimarts una bufetada per part d'un home durant un acte públic en el departament de Drome (aquest), incident que s'ha saldat amb la detenció de dues persones.













Macron, que està realitzant el seu "Tour de França dels territoris", s'ha acostat a un grup de persones que estaven al costat d'una tanca, una de les quals li ha agredit després de cridar "a baix el macronisme", segons un vídeo que circula en xarxes socials.





Fonts pròximes a la investigació han confirmat en declaracions a la cadena de televisió francesa BFMTV que dues persones han estat detingudes, sense que de moment hagin transcendit les seves identitats o els motius de l'agressió.





El fiscal de Valence, Alex Perrin, ha detallat que es tracta de dos homes de 28 anys, entre ells l'agressor i un dels seus acompanyants. Així, ha dit que cap d'ells té antecedents, si bé ha recalcat que aquest punt serà sotmès a una "anàlisi complementari", segons la cadena

France Bleu.





Minuts més tard, Macron ha recalcat que "la via democràtica necessita calma i respecte per part de tothom, tant dels responsables polítics com dels ciutadans", tal com ha recollit el diari francès 'Le Figaro'.





"En democràcia, l'oposició pot expressar-se lliurement als carrers, a la premsa i la televisió. S'expressa de forma regular a les urnes. La contrapartida d'això és la violència i l'odi", ha manifestat el mandatari.





En aquest sentit, ha destacat que "si l'odi i la violència tornen només debiliten una cosa, que és la democràcia". "Per això, demano a tothom respecte i calma", ha recalcat Macron.





Per la seva banda, el primer ministre francès, Jean Castex, ha demanat una posició "republicana" i ha posat èmfasi que "la política no pot en cap cas ser violència, agressió verbal i molt menys agressió física". "Estem tots afectats, va en els pilars de la nostra democràcia", ha reblat.