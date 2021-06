S'estancarà la vacunació a Espanya?

En els últims mesos la humanitat ha après una lliçó que no oblidarà mai: cal mirar el que passa en altres països per anticipar-se al que pugui passar a casa, i especialment si parlem de la Covid-19. Les campanyes de vacunació als països que portaven la davantera en el món, com Israel i els Estats Units, s'ha estancat, i les autoritats dels països europeus es pregunten: passarà el mateix aquí?







Una sanitària prepara una vacuna contra la Covid-19 @ep





Israel ha estat notícia, entre altres coses, per ser el país que més ràpid ha vacunat a gran part de la seva població, i ara estan patint per aconseguir l'objectiu desitjat: immunitzar el 70% dels ciutadans. Van començar la campanya de vacunació al final de 2020 i, com es pot veure en el següent gràfic, va ser un èxit fins a finals de febrer, quan es va començar a estancar. Des de llavors, han entrat en un altiplà on han tingut serioses dificultats per assolir el 60% de vacunats amb la primera dosi. Actualment es situen per sobre del 63%, però sense poder abandonar el llarg altiplà.









La dificultat que està tenint Israel per immunitzar almenys a un 70% de la seva població es pot explicar per dues raons: un 27,89% de la ciutadania és menor de 14 anys, i fins que no es comenci a vacunar els menors serà complicat sortir de l'altiplà. D'altra banda, els ultraortodoxos, que suposen el 12% de la població, s'oposen completament a la vacunació.





PREMIS ALS ESTATS UNITS





La situació als Estats Units és diferent de la israeliana. El negacionisme sembrat per Donald Trump ha aconseguit que gran part de la ciutadania ni tan sols es plantegi posar-se la vacuna, especialment els seus votants. En alguns estats governats per republicans, especialment els més pobres, tenen serioses dificultats per superar el llindar del 40% de població immunitzada, mentre que en alguns estats demòcrates ja s'ha superat el 65%. Gairebé un de cada dos votants conservadors no està disposat a posar-se la vacuna.





A la Casa Blanca no tenen massa clar com solucionar aquest problema, i per això estan buscant solucions a la desesperada perquè la gent vulgui vacunar:





- A Ohio, cada dimecres se selecciona a l'atzar a un vacunat major de 18 anys i se'l premia amb un milió de dòlars.





- A Nova York es repartiran més de cinc milions de dòlars entre els ciutadans que hagin rebut la vacuna. A més a més de regalar una hamburguesa amb patates a tot aquell que s'immunitzi.





- A Virgínia directament han llançat una campanya per captar el votant conservador, especialment il·lusionat amb les armes. Per això, regalen butlletes als vacunats perquè puguin optar a un lot compost per cinc rifles de caça-cinc escopetes curtes.





PASSARÀ EL MATEIX A ESPANYA?





Atenint-nos a les situacions viscudes a Israel i als Estats Units només queda preguntar-se: Es tracta d'un tema conjuntural d'aquests països o podria passar el mateix a Espanya?









Com es pot veure en el gràfic, el país es troba com Israel o els Estats Units a principis de 2021, amb la corba de vacunació creixent sense que s'albiri un pic on s'estanqui. En principi, i segons les dades de CIS, a Espanya no hauria d'haver-hi problema per superar el llindar de vacunació del 70%, ja que més d'un 80% dels espanyols està actualment disposat a immunitzar-se. No obstant això, es tracta de xifres molt volubles i que poden canviar amb la situació, ja que el novembre de 2020 amb prou feines un 37% dels espanyols tenia la intenció de rebre la vacuna.





Segons la investigació, en totes les campanyes de vacunació hi ha un moment determinat on s'estanquen i costa molt pujar més de l'1% en la cobertura. Aquesta espècie de "sostre" depèn en gran part de com la ciutadania percep la gravetat de la malaltia. Per això, les campanyes de vacunació de la grip a Espanya solen ser un fracàs, fins entre el col·lectiu sanitari, perquè ningú sent aquesta patologia com a "greu". No obstant això, és molt complicat anticipar com percebrà la població una malaltia tan nova com la Covid-19, que cada poc temps fa un gir de guió que posa en qüestió tot el que es creia fins aquell moment.