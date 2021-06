Servihabitat renova la seva aposta per BNEW i repeteix com a patrocinador principal en aquesta segona edició

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha signat per segon any consecutiu un acord amb Servihabitat, servicer multiclient i multiproducte de referència en la gestió d'actius immobiliaris i financers, segons el qual la signatura torna a ser la patrocinadora principal de la nova edició de BNEW (Barcelona New Economy Week), que se celebrarà del 5 al 8 d'octubre. Aquest conveni suposa un reforç del compromís del servicer amb aquesta gran cita global orientada a la nova economia, que l'any passat va batre tots els rècords en la seva estrena amb prop de 11.000 participants de més de cent països de tot el món.





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc avui a les oficines de CZFB, han estat presents Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW.





D'esquerra a dreta, segons la fotografia, Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW





"L'any passat vam fer una aposta arriscada per llançar un esdeveniment totalment disruptiu i vam tenir la sort de comptar amb el suport de partners de primer nivell com Servihabitat. Ens alegra molt repetir companys de viatge en aquesta segona edició de BNEW, que arriba avalada per les espectaculars xifres de 2020 i que presenta un contingut ampliat per impulsar la recuperació de l'economia "ha assegurat Pere Navarro.





Per la seva banda, Iheb Nafaa ha destacat que "el BNEW és un esdeveniment que, sorgit per la conjuntura de 2020, ha sabut adaptar-se a l'entorn aprofitant les noves oportunitats i creixent en una dimensió internacional. En Servihabitat compartim plenament aquest esperit de superació i per aquest motiu volem seguir donant suport a un esdeveniment capaç de reunir als principals sectors d'activitat amb la mirada posada en el futur ". En aquest sentit, el CEO de Servihabitat afegeix que "tenim una ferma aposta per la innovació, el talent i la sostenibilitat que configuren part dels valors estructurals que potenciem dins de la nostra àrea d'activitat en la gestió d'actius financers i immobiliari".