La ministra Arancha Laya insisteix: "El Consell d'Europa avala l'Estat i no als presos del 'Procés'"

@EP





La ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha defensat aquest dimarts que l'informe publicat per la Comissió d'Afers Legals de l'Assemblea Parlamentària de Consell d'Europa publicat la setmana passada el que fa és avalar l'Estat de dret i la democràcia a Espanya i no als presos del '' Procés ''.





Com ja va fer el seu departament en un comunicat després de conèixer l'informe dijous passat, la ministra d'Exteriors ha sostingut davant del Ple del Senat que aquest "reconeix que l'Estat de dret al nostre país funciona correctament i expressa sense marge de dubte la seva confiança en l'ordre constitucional espanyol ".





González Laya ha citat textualment alguns dels punts de el text, entre ells que reconeix que Espanya és "una democràcia vibrant" en què "la mera expressió de punts de vista pro independentista no proporciona cap base per obrir una causa penal" i que convida a resoldre la crisi a Catalunya "dins de l'ordre constitucional".





Així mateix, ha incidit expressa el seu respecte per "la independència dels tribunals espanyols per resoldre els recursos pendents" i assenyala que diversos representants polítics van ser "condemnats a llargues penes de presó per sedició i altres delictes entre altres qüestions per declaracions fetes".





LES DECLARACIONS NO SÓN EL DELICTE



Així doncs, ha defensat, les declaracions fetes "no constitueixen un delicte, són un component d'un delicte més complex, el de sedició, que reuneix un cúmul de fets" i per tant en aquest cas "no van ser l'objecte del procés", com tractava d'analitzar l'informe amb el títol 'Haurien els polítics ser processats per declaracions fetes en l'exercici del seu mandat?' i centrat en els casos de Turquia i Espanya.





La ministra ha respost amb això al senador de Junts, Josep Lluís Cleries i González, qui per la seva banda ha reivindicat que l'informe el que fa és demanar a l'Estat espanyol que "indulti o alliberi" als presos del 'Procés' i que retiri les sol·licituds d'extradició "contra els exiliats polítics".





També "advoca per una reforma dels delictes de sedició i rebel·lió per evitar penes desproporcionades per transgressions no violentes o la criminalització d'un referèndum il·legal", ha afegit, qüestionant la reivindicació feta pel Govern que avala la seva actuació.





Davant la resposta de la ministra, Cleries ha acusat el Govern d'haver "tergiversat" l'inform e. "No sabem si els falla la comprensió lectora o els supera l'afany de manipulació" però "el que han fet és molt greu", ha defensat.





'FAKE NEWS' DEL GOVERN



"La creació de 'mentida news' per part d'un Govern és intolerable", ha afegit, enlletgint el qual no hagi valorat l'informe en el seu conjunt i de fer el "ridícul absolut" a l'haver afirmat "el contrari del que diu el informe ".





Segons el parer del senador de Junts, el text és "una desaprovació en tota regla a la persecució i repressió polítiques practicades per l'Estat espanyol a el moviment democràtic independentista". "L'Estat espanyol ha quedat de nou en evidència", ha reblat, tancant que "la solució és amnistia i autodeterminació" així que "fem-ho d'una vegada i no seguim fent el ridícul a Europa i al món".





González Laya li ha replicat que l'informe no esmenta en cap moment l'amnistia ni l'autodeterminació i que reconeix que "la situació a Catalunya és de naturalesa política i que ha de resoldre a través d'una negociació política" dins de l'ordre constitucional espanyol.