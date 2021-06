Naturgy s'alia amb Liberbank per oferir la seva cartera de productes i serveis als clients de l'entitat bancària

Naturgy avança en la seva estratègia d'aliances per aconseguir una major proximitat amb el client, a l'arribar a un acord de col·laboració amb Liberbank per oferir la seva cartera de productes i serveis a clients de l'entitat bancària i també per a aquells que contractin un hipotequen en la seva plataforma digital . La companyia s'anticipa de nou a les necessitats de potencials clients que necessitaran la contractació d'energia i serveis de manteniment a l'adquirir un habitatge.





En concret, els clients de Liberbank que contractin una hipoteca podran beneficiar-se d'una energia compromesa amb el planeta i a un preu atractiu durant un any, en tots els seus productes: electricitat, gas, autoconsum, punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, a més de 3 mesos gratis en els serveis de manteniment i reparació.





Naturgy @ep





Aquesta nova aliança situa el client en el centre i amb l'objectiu de facilitar al màxim totes les seves gestions. D'aquesta manera, el client podrà a un cop de clic realitzar la contractació de qualsevol dels productes anteriors que estaran inclosos en la plataforma digital de Liberbank.





Aquest tipus d'acords s'emmarca en l'estratègia de transformació i impuls a la digitalització de Naturgy i constitueix un pas en les formes de connectar i establir relacions amb els clients. Una estratègia d'avantguarda en tecnologia i sostenibilitat sempre amb el client en el centre de l'activitat.





Carlos Veí, director general de Comercialització de Naturgy, va destacar que aquesta nova aliança amb Liberbank "posa de manifest una vegada més la vocació de la companyia per situar el client al centre i anticipar-se a les seves necessitats, al temps que reforça la seva estratègia d'aliances amb partners digitals que permetin oferir productes i serveis competitius, diferenciats i amb valor afegit per als usuaris ".





Per la seva banda, Joaquín Sevilla, director general de Transformació Digital de Liberbank, ha apuntat que "aquest acord és un avenç molt important en la nostra estratègia de banca oberta, d'aliança amb els líders en diversos sectors per millorar el servei als clients".





Naturgy avança de forma contínua a sumar aliats que li permetin arribar a nous clients en tot el territori nacional per incrementar d'aquesta forma la seva capil·laritat i apostar al seu torn per la digitalització necessària per fer més fàcil la vida a les persones (sent simple, fàcil i àgil en tots els seus processos), al mateix temps que permet estalviar temps i diners.





En aquest sentit, la companyia acaba de consolidar i diversificar la seva aliança amb Línia Directa Asseguradora a l'oferir als clients solucions integrals d'autoconsum, en una mostra més de la vocació de la companyia per anticipar-se a les necessitats dels clients que volen tenir una gestió més activa en el seu consum energètic davant el context actual i aconseguir estalvis d'entre el 40% i el 60% en la factura anual.





Així mateix, la companyia compta ja amb un acord amb BP per oferir descomptes en les factures de llum i gas per cada proveïment de combustible, així com amb Glovo per oferir reparacions urgents domèstiques. Més recentment, ha tancat un acord amb Correus perquè poder comercialitzar la seva cartera d'energia i serveis en una xarxa de més de 1.000 oficines de tot el territori nacional. La companyia també ha segellat sengles acords amb Amazon i Booking perquè els clients de Naturgy poden accedir a descomptes a través de l'Àrea Client.