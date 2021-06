El Govern ha gestionat 787 casos d'LGTBIfobia en quatre anys

@EP





Catalunya va gestionar per via administrativa 787 casos, 282 denúncies i 505 incidències, relacionats tant amb la Llei de drets LGTBI com amb les xifres d'agressions i delictes d'odi entre 2015 i 2019, segons un estudi de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.





Ho ha explicat aquest dimarts la portaveu de Govern, Patricia Plaja, en roda de premsa en què ha concretat que, per tipus de discriminació comunicada, l'homofòbia és la "més representada" amb una mitjana percentual en tot el període del 53,26 % dels casos.





L'estudi indica que un 59% d'aquests casos han estat d'atenció a persones transsexuals i la majoria s'han registrat a la demarcació de Barcelona, 1 75,18%.





Des de l'aprovació de la Llei el 2015 s'han pres moltes mesures per defensar aquest col·lectiu. S'han format més de 20.000 treballadors públics, s'han destinat 858.000 euros a polítiques LGBTI, hi ha 30 entitats de formació acreditades, 350 municipis compten amb Plans de Polítiques Públiques LGBTI +, i 795 municipis estan coberts amb la Xarxa Servei d'Atenció Integral (SAI) que compta amb 90 centres per tot el territori.





Des de l'Executiu català han defensat que el document també ha de servir com a base per detectar els problemes actuals i treballar en les futures propostes i solucions per a "aconseguir una societat que combati l'odi".