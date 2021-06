Fa 238 anys un volcà va provocar el caos a tot el món i va matar l'estiu

Tot d'una el cel es va enfosquir, la pluja es va tornar color vermell sang i tot es va embolicar en una capa de cendra. El mal vi d'algun lloc recòndit al nord-oest, Islàndia, on el volcà Laki va entrar en erupció el 8 de juny de 1783, fa exactament 238 anys, i va formar una fissura de 27 quilòmetres de llarg amb més de cent cràters. L'erupció va ser de tal magnitud que va durar vuit mesos on la Terra va expulsar a l'atmosfera foc, fum i va enviar enormes quantitats de partícules volcàniques a l'atmosfera. Amb el vent i la rotació de la Terra, van acabar arribant a tots els racons de món.





Volcà Laki - Unsplash





El pitjor de tot és que l'erupció no va afectar només a Islàndia, on més de la meitat de la ramaderia de país i una cinquena part de la població van morir a causa dels gasos tòxics i la fam, sinó que també va causar grans dificultats en altres llocs , perquè l'aire en tot l'hemisferi nord era ple d'àcid fluorhídric tòxic i olor de sofre, com si un estigués envoltat d'ous podrits.





Aquest estiu, a Europa només es podia veure el Sol a través de la boira, emetent una resplendor pàl·lid. Els gasos van produir multitud de malalties respiratòries i la pluja àcida va matar els cultius. Els vaixells no podien navegar en la boira, el que va parar en sec el comerç transfronterer i a tot arreu el bestiar queia mort en els camps. La fam estava assegurada.





LA FAM es va apoderar de MÓN





El pitjor va arribar amb l'hivern. De fet, gran part de l'hemisferi nord no va experimentar res en absolut que pogués cridar un veritable estiu aquest any, i va causar la mort dels cultius restants. Els efectes de l'erupció es van notar des d'Alaska, on van experimentar l'any més fred en quatre segles, fins a Índia, on hi va haver una brutal fam.





I malauradament, les condicions no van millorar molt en els anys següents. És cert que va tornar a fer calor, però les grans quantitats de diòxid de sofre a l'atmosfera van significar que la pluja monsònica que dóna vida als cultius ja no apareixia: es van assecar els rius i van empitjorar les coses.





Els historiadors estimen que només a l'Índia, 11 milions de persones van morir de fam.

Els estómacs buits, l'angoixa i la pobresa també es van poder sentir molt després en altres llocs, i és que aquesta catàstrofe va asseure els fonaments per a la Revolució Francesa.