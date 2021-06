'Billy Elliot' arribarà a Barcelona aquest octubre

@EP





El Teatre Victòria de Barcelona acollirà a partir del 9 d'octubre el musical 'Billy Elliot', "una història de superació" adaptada per David Serrano, sota la batuta de Maite Pérez i amb direcció musical de Gaby Goldman, que s'havia d'estrenar l'any passat, però que es va haver de posposar per la pandèmia.







Així ho ha explicat un dels productors executius del muntatge, Juan José Rivero, que ha defensat que l'espectador "es pot esperar moltes coses de Billy Elliot, però es trobarà moltes més de les que es pot imaginar".





El musical explica la història del jove Billy Elliot, un nen nascut en una ciutat del nord d'Anglaterra, durant l'època Tacher, en què els homes practiquen boxa i treballen a la mina. Elliot està captivat pel ballet i s'haurà d'enfrontar a prejudicis i etiquetes per fer el que realment li agrada i aconseguir el seu major somni: presentar-se a la Royal Ballet School de Londres.





Amb determinació i constància, el jove lluitarà per aconseguir el seu objectiu i protagonitzarà una història de superació individual en què "tractarà d'aconseguir un somni malgrat tots els obstacles".





ELS NENS, ELS PROTAGONISTES





Per Rivero, aquesta producció suposa "el major dels reptes possibles", ja que la majoria de l'elenc i els protagonistes són nens. En total hi participaran un total de 60 nens i nenes, 12 per funció.

Els nois que encarnen Billy, amb edats compreses entre els 8 i els 13 anys i alumnes de l'Escola Billy Elliot Coco Comín, han de tenir un gran domini de la dansa clàssica, a més d'un alt nivell de claqué i jazz, de cant, d'interpretació i fins i tot han de saber fer acrobàcies a l'escenari.



Per això, durant "gairebé dos anys" els quinze elegits per interpretar a Billy han estat treballant i preparant-se prop de quatre hores diàries per arribar al nivell que el personatge exigeix, ha explicat un altre dels productors de l'obra, Marc Cambra, a la presentació del musical.





POSPOSADA PER LA PANDÈMIA





L'obra, que fins al moment només s'ha pogut veure a Madrid, fa un any que s'havia d'estrenar a Barcelona, concretament, al Teatre Tívoli. No obstant això, la companyia SOM Produeix responsable del muntatge, va anunciar el passat estiu que "a conseqüència de les mesures de confinament", va ser "impossible finalitzar la formació de l'elenc infantil abans d'iniciar el període d'assajos". És per aquest motiu que es va posposar la seva estrena a la temporada 2021-2022.