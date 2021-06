Tanca per sempre l'Skating Club de Barcelona

@EP





La pista de gel Skating Club de Barcelona situada al districte de l'Eixample ha tancat permanentment, segons ha avançat el diari 'Ara' i ha pogut comprovar Europa Press a través del directori municipal.





Fonts municipals han explicat a Europa Press que s'ha sol·licitat un permís d'obres d'adequació de local per a transformar-lo en un supermercat que "sembla que seria del grup Carrefour".





Les mateixes fonts han explicat que desconeixen si els treballs de reforma han començat o acabat perquè la setmana passada es va tramitar una pròrroga de vigència del comunicat que els autoritza a executar obres per adequar un espai de fins a 1.299 metres quadrats.





JUNTS PRESSIONA A COLAU PER EVITAR EL TANCAMENT







El grup municipal de Junts ha reclamat al Govern d'Ada Colau que realitzi les accions que "facin falta" per evitar el tancament de l'Skating Club Barcelona.





La portaveu adjunta del partit al consistori, Francina Vila, defensarà un prec a la Comissió de Drets Socials perquè es donin a conèixer les accions que ha dut a terme l'equip de Colau per evitar que tanqui definitivament la pista de gel. En cas que no s'hagi iniciat cap acció, demanaran que es facin les gestions necessàries per a adquirir la instal·lació.





Vila ha alertat que acabar amb l'Skating comporta la pèrdua de 34 llocs de treball, la desaparició de l'escola de patinatge i l'"adéu" definitiu d'un "equipament esportiu singular i històric de l'Eixample i de la ciutat".





ELS ORÍGENS





L'Skating es va inaugurar el 15 de desembre de 1974, després que dos germans decidissin obrir una pista de gel a Barcelona. Anys després la vídua d'un d'ells va assumir el negoci i va modernitzar les instal·lacions.





Aquesta setmana, i després de portar tancat més d'un any arran de la pandèmia, ha transcendit que després de 47 anys d'història la pista de gel no tornarà a obrir les seves portes.