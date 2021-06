Recullen firmes per crear una estàtua de Floquet de Neu

@EP





Més de 10.000 persones han signat una petició a la plataforma Change.org perquè l'Ajuntament de Barcelona posi una estàtua de el goril·la albí Floquet de Neu a la ciutat.





Es tracta d'una petició que un veí va impulsar fa menys de dues setmanes amb la voluntat de recordar a aquest animal que va ser una icona de Zoo de Barcelona i de la ciutat fins a la seva defunció en 2003.





La petició critica que no s'hagin complert les promeses que assegura fer en el seu moment els exalcaldes Joan Clos i Xavier Trias d'homenatjar l'animal amb algun tipus de reconeixement, com dedicar-li una estàtua o posar-li el seu nom a algun emplaçament de la ciutat.





El text també recorda que actualment no hi ha cap tràmit per incloure al primat al nomenclàtor de Barcelona i es qüestiona: "Si tenim carrers i estàtues de generals, polítics i fins i tot guerres, per què no una de Floquet de Neu, el goril·la albí que va emocionar a diverses generacions? ".





Floquet de Neu va arribar a al Zoo de Barcelona el 1966 i al llarg de la seva vida va tenir 21 fills, encara que cap dels seus descendents heretar del seu albinisme, sent ell l'únic exemplar de goril·la blanc conegut al món.