Controlat l'incendi a Collserola que ha cremat 10 hectàrees

@EP





L'incendi que s'ha produït aquest dimarts a la carretera alta de les Roquetes, al Parc de Collserola (Barcelona), es troba controlat i ha cremat una superfície d'unes 10 hectàrees mínim.





Segons ha explicat el cap de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, a Europa Press, ha estat un incendi que "ha consumit molt ràpidament des del seu inici, principalment perquè anava conduït pel combustible fi i un fort pendent, això ha produït certes dificultats, sobretot a la part esquerra ".





Ha expressat que des de l'inici han perimetrat l'incendi, però fins a les 22.30 hores no s'ha pogut donar per controlat, i ha manifestat que la voluntat era posar pressió durant la nit perquè durant el matí es pugui donar per extingit, en les seves paraules .





"Aquest és el cinquè incendi, hem de posar en valor que moltes de les causes són de caràcter antròpic, però també estem entrant en un estiu molt sec, molt complicat a nivell climàtic, i el combustible està més sec del normal", ha afegit.





Ha aprofitat per donar un missatge de precaució, ja que en 15 dies és la nit de Sant Joan, i ha demanat a la ciutadania que sigui molt conscient amb els petards i les fogueres.





S'han desplaçat fins al lloc 18 dotacions per part dels Bombers de Barcelona i per part dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat especialistes GRAF i mitjans aeris, helicòpters bombarders i comandaments de sector.





D'altra banda, en un tuit recuperat per Europa Press, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que aquest és el cinquè incendi de la primavera i que "l'escassetat de pluges" fa preveure un estiu complicat.





I la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha tuitejat per demanar "precaució als veïns" si han de acostar-se a la zona.