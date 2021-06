Antonio David Flores s'enfada: "No insisteixis, no em persegueixis. No parlaré de res"

Els problemes se li acumulen a Antonio David Flores. I és que a la intenció de Rocío Carrasco de reprendre la seva guerra judicial contra ell aportant noves proves perquè es reobri el cas de maltractament psicològic continuat per les seves declaracions en programes i entrevistes sobre ella en els últims anys, s'uneix la pena de cinc anys de presó a la qual s'enfronta per presumpte aixecament de béns, a l'haver-se declarat insolvent per no pagar la pensió a la seva exdona, però haver facturat les seves diferents intervencions mediàtiques a través d'una tercera societat; un delicte de què Olga Moreno seria coneixedora i cooperadora necessària, i que podria significar l'entrada a la presó per al pare de Rocío Flores.





Antonio David Flores @ep





No obstant això, i intentant posar a mal temps bona cara, Antonio David continua amb el seu

rutina diària i, amb l'arribada de la calor, ha acudit a una perruqueria propera al seu domicili a

Màlaga per canviar de look i fer-se un tall de pèl d'allò més modern. Cansat de les

preguntes relacionades amb la seva possible pena de presó, el excol·laborador assegurava que no anava a parlar res i es dirigia enfadat al reporter: "No insisteixis, no em persegueixis".





Molt prim i amb un cansament a la cara que reflecteix el complicat moment que està vivint arran de l'emissió de la docusèrie de Rocío Carrasco, Antonio David prefereix no pronunciar-se sobre les últimes declaracions de la seva exdona - convençuda que es farà justícia amb ell - ni sobre la pena de cinc anys a la qual s'enfronta per presumpte aixecament de béns ..





"M'alegro molt de veure-us. No vaig a dir-vos res. No insisteixis, no em persegueixis. Està clar el que t'he dit. No vaig a parlar de res "va afirmar Antonio David estrenant tall de pèl i assegurant que està" bé "malgrat que els problemes se li amunteguen. No obstant això, si d'alguna cosa pot estar orgullós és dels seus veïns que, en els seus pitjors moments, continuen mostrant-li el seu afecte. Així, al sortir de la perruqueria, una parella s'acostava a ell per dir-li que "el teu barri et dóna suport".