El director general adjunt d'Inditex, Ramon Reñón, deixa la companyia després de gairebé 30 anys

El director general adjunt d'Inditex, Ramon Reñón, permet que la companyia tèxtil després de gairebé 30 anys d'activitat professional en el grup gallec, segons ha informat la companyia aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Zara @ep





En concret, el consell d'administració d'Inditex, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments, ha adoptat, entre altres, l'acord relatiu a la presa de raó de la renúncia voluntària de Reñón a la seva condició de director general adjunt al president, Pablo Isla, al considerar que ha culminat la seva etapa professional. Aquesta renúncia es farà efectiva a partir del pròxim dia 31 de juliol.





El president del consell d'administració, Pablo Isla, ha expressat el reconeixement i l'agraïment de l'empresa a la figura d'Reñón, destacant la seva "valuosa" contribució a l'èxit de la companyia a l'expansió i internacionalització de el grup.





En aquest sentit, el consell d'administració va aprovar deixar constància en acta del seu reconeixement i "el seu més sincer agraïment" a Reñón per la seva dedicació i "inestimable" tasca exercida en el grup durant gairebé 30 anys com a director general d'Expansió i com a director general adjunt a president.