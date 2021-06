El Govern aprovarà "en els pròxims dies" una rebaixa del 40% del preu dels màsters

La consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Gemma Geis, ha explicat aquest dimecres que "en els pròxims dies" el Govern aprovarà una rebaixa de l'40% del preu dels màsters que s'imparteixen a les universitats catalanes.





Gemma Geis @ep





Així s'ha acordat en el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha explicat en una entrevista de Catalunya Ràdio: "Econòmicament suposaran 9,3 milions d'euros que no impactaran en les universitats catalanes, sinó que els assumirà la Conselleria".





Amb això el Govern busca "una primera equiparació del màster al grau" perquè ningú quedi enrere; en paral·lel, treballen per tirar endavant la llei catalana de la ciència, promoure el mecenatge científic en la investigació i millorar el finançament de les universitats catalanes a través dels pròxims Pressupostos de la Generalitat, ha detallat la consellera.





SELECTIVITAT





Després de l'inici de la selectivitat a Catalunya aquest dimarts, Geis ha explicat que la jornada es va desenvolupar "sense incidències" i amb normalitat, i que la prioritat de la Conselleria va ser donar tranquil·litat als alumnes ia les famílies després d'un curs marcat per la pandèmia .





Tambén ha defensat que no va fer cas la interlocutòria de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordenava repartir els exàmens de la selectivitat en les tres llengües oficials --català, aranès i castellà--: "Crec que no estic desobeint absolutament res" .





"Estic complint amb el marc legislatiu de la llei d'universitats" que estableix que el català és la llengua pròpia de les universitats catalanes --ha dit--, garantint al mateix temps el dret a triar la llengua de l'examen i el principi d'igualtat .





Ha remarcat que les instruccions de les PAU són públiques des del 13 d'abril i que no va ser fins divendres que van impugnar amb una sol·licitud de cautelars per modificar el procediment habitual, que és repartir l'examen en català i preguntar si algun alumne ho vol en les altres llengües, ha explicat.





"Tots els que parlen de normalitat ... No és normal que la Conselleria, en menys de cinc dies, ja tingui una notificació de l'TSJC", ha lamentat.





A més, ha avançat que la setmana que ve es reunirà amb Plataforma per la Llengua per analitzar com reforçar el català a les aules com a "llengua de país", cosa que considera que ha de ser compatible amb promoure la recerca internacional.