Lomana compara Carlota Corredera amb la inquisició pel seu tracte cap a Rocío Carrasco

Carmen Lomana va assistir a la inauguració de l'exposició Azul Azul pel Dia dels Oceans i no va dubtar, al ser preguntada, en criticar tant a Rocío Carrasco com a Carlota Corredera. Per a ella, el programa emès sobre la vida de la filla de Rocío Jurado és una burla: "No es pot prendre el pèl a les dones maltractades de veritat des d'un plató i des d'un espectacle que no és ni més ni menys que un negoci", va dir.





Però no només s'ha mostrat crítica amb Rocío Carrasco, la sèrie documental de la qual li sembla "una llauna", sinó que també ho va ser amb qui la defensa a tota costa sense escoltar més opinions. És el cas de Carlota Corredera, que a més ha estat molt criticada en xarxes socials per la seva falta d'imparcialitat. Lomana ha arribat fins i tot a comparar-la amb la inquisició.





"No hi ha hagut cap pluralitat. Aquí s'està fent tribunal popular, sembla la inquisició. I Carlota Corredera és com Torquemada. Es creu il·luminada per déu per salvar a totes les dones d'aquest país. Amb mi o contra mi o si no marxeu de plató. Una presentadora han de ser neutral", va declarar durant l'entrevista.