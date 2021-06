Estats Units flexibilitza recomanacions de viatges a més de 30 països com Espanya

Passatgers a Barajas @ep





El Departament d'Estat dels Estats Units ha anunciat aquest dimarts una flexibilització de les seves recomanacions per viatjar a més de 30 països, entre els quals s'inclouen Espanya, d'acord amb la millora de la situació de la pandèmia de coronavirus.





Aquest departament ha indicat que està actualitzant les advertències de viatges en base als canvis en la guia de viatges internacionals dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les sigles en anglès), segons recull l'agència Bloomberg.





En l'actualització de la guia dels CDC, diversos països han passat del nivell 4 que implica la recomanació de "no viatjar" al nivell 3 que significa "reconsideri viatjar". Això vol dir que s'adverteix a les persones que volen viatjar a aquests països "estar segures d'estar completament vacunats" mentre que a les que no ho estiguin, "evitar els viatges no essencials".





33 països han passat a categories de menor risc i també s'han donat noves indicacions per a més de 120, segons indica la CNN.





Espanya es troba en nivell 3 des d'aquest dilluns com a Frància, Alemanya, Grècia, Canadà, Mèxic, Corea de Sud i Singapur, tal com s'indica al portal web del Departament d'Estat que informa sobre les recomanacions de viatges internacionals i en el dels CDC.