Torturen i assassinen un noi gai al confessar que tenia VIH

Un jove homosexual va ser torturat, cremat i assassinat a Cancún després de confessar que patia VIH. Segons Resilientxs, l'organització que va fer públic el cas, tot va passar dissabte durant una festa en un balneari del Carib Mexicà. "La víctima va ser assassinada dins d'un taller de ferreria, va ser colpejada, torturada, cremada i assassinada una vegada que va comentar que tenia VIH. Tenia moltes ferides d'arma blanca", va dir el representant de Relientxs.





Ara, la Comissió de Drets Humans de Quintana Rosego ha explicat que la Visitaduría General a Cancún lluitarà perquè es faci justícia davant d'aquest crim homòfob i va instar a les autoritats perquè investiguin el que ha passat amb "perspectiva de gènere" perquè "no quedi impune".





La Fiscalia General de l'Estat de Quintana Rosego, per la seva banda, ha obert una investigació per delicte d'homicidi, però no per crim d'odi ja que encara no està tipificat en el Codi Penal.