Aquest és l'home que va pegar una a bufetada Macron i que ara s'enfronta a tres anys de presó

El vídeo d'Emmanuel Macron rebent una bufetada ha donat la volta a món en tan sols unes hores i ara molts es pregunten: Qui és l'home que va decidir agredir el president de França? Es tracta de Damien Tarel, un francès de 28 anys que es va infiltrar entre la multitud que esperava a Macron en la seva visita al departament de la Drôme. Quan el mandatari va decidir acostar-se als ciutadans, Tarel li va atreure amablement, després li va agafar del braç i li va pegar una bufetada mentre cridava: "A baix el macronisme".





Tarel té una associació d'Arts Marcials Històriques Europees a la seva ciutat, Sant-Vallier, on és professor. El jove està tan aficionat a les lluites medievals que a l'agredir Macron va dir les paraules "Montjoie Sant-Denis", un crit de guerra usat pels reis Càpetos al S..XII. que en l'actualitat fan servir els grups d'ultradreta.





Captura del compte de Instagran de Damien Tarel





Segons el seu entorn a la cadena de televisió BFMTV, es tracta d'un jove discret i una mica tímid que no mostra cap opinió polítiva. "Damien no és algú que tingui un temperament violent, és algú que té un temperament molt reflexiu", explica un amic seu. "Si m'haguessin dit que 'Damien és capaç de bufetejar el president', els hagués dit que no", asseguren des del seu entorn.





El mateix mitjà explica que Tarel és força actiu en xarxes i segueix diversos canals de YouTube, vinculats amb l'extrema dreta.





La llei francesa castiga amb fermesa les agressions a les autoritats polítiques, de manera que ara el jove s'enfronta a una pena de 3 anys de presó i a una multa de 45.000 euros.