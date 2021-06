Renault, imputada a França per un presumpte frau en el control d'emissions dels seus motors dièsel

L'empresa de fabricació automobilística francesa Renault ha estat imputada a França per un "engany" en els dispositius de control d'emissions contaminants dels seus vehicles dièsel, segons informa Facua.





La companyia haurà de pagar una fiança de 20 milions d'euros, 18 dels quals es destinaran a el pagament de danys i multes. A més, haurà de proporcionar una garantia bancària de 60 milions d'euros per afrontar possibles indemnitzacions.





Renault @ep





La investigació del possible engany es va iniciar al gener de 2017 i buscava estudiar si els instruments que regulen les emissions dels cotxes dièsel estan programats per ocultar el volum de contaminació emesa en condicions reals de conducció. El possible frau té l'agreujant de perill per a la salut de les persones o dels animals.





Per la seva banda, la companyia francesa va recalcar la seva presumpció d'innocència i ha negat "haver comès la més mínima infracció". En un comunicat, ha declarat que "sempre han respectat la legislació francesa i europea".





Renault va indicar en 2017, quan es va obrir aquesta investigació, que no es tractava de la mateixa que li va ser oberta a Volkswagen pel trucatge de les seves emissions en els motors dièsel.





A la fi de 2015, el Servei Nacional de l'organisme antifrau francès havia registrat diverses seus de Renault per tractar de comprovar que no feien servir mecanismes dirigits a donar informacions falses sobre els nivells de contaminants dels seus vehicles.





Aquests registres van ser motivats pels resultats obtinguts a través de diversos models de Renault a les proves realitzades per la comissió oficial del Ministeri francès d'Ecologia. Segons les seves conclusions, les quantitats d'òxid de nitrogen en condicions reals de conducció de vehicles de models com el Captur i l'Espace eren diverses vegades superiors a les obtingudes en l'homologació al laboratori.