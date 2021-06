Científics ressusciten a un animal que portava 24.000 anys congelat

Els rotífers bdelloideos, uns animals microscòpics, no només poden suportar la congelació, sinó que poden persistir durant al menys 24.000 anys en el permafrost siberià i sobreviure.





"El nostre informe és la prova més contundent fins a la data que aquests animals multicel·lulars poden resistir desenes de milers d'anys a criptobiosis, l'estat de metabolisme gairebé completament detingut", afirma a la revista 'Current Biology' Stas Malavin, de el Laboratori de Criología del Sòl de l'Institut de Problemes Físic-Químics i Biològics de la Ciència del Sòl de Pushchino (Rússia).





rotífer @wikipedia









El Laboratori de Criología del Sòl està especialitzat en l'aïllament d'organismes microscòpics de l'antic permafrost de Sibèria. Per recollir mostres, utilitzen una plataforma de perforació en alguns dels llocs més remots de l'Àrtic.





Ja han identificat molts microbis unicel·lulars. També s'ha informat d'un cuc nematode de 30.000 anys d'antiguitat. També s'han regenerat molses i algunes plantes després de molts milers d'anys atrapats en el gel. Ara, l'equip afegeix els rotífers a la llista d'organismes amb una notable capacitat per sobreviure, aparentment de forma indefinida, en un estat d'animació suspesa sota el paisatge gelat.





Els rotífers havien sobreviscut fins a 10 anys quan es congelaven, segons proves anteriors. En el nou estudi, els investigadors van utilitzar la datació per radiocarboni per determinar que els rotífers que van recuperar del permafrost tenien uns 24.000 anys d'antiguitat.





Un cop descongelat, el rotífer, que pertany al gènere Adineta, va poder reproduir-se en un procés clonal conegut com partenogènesi. Per seguir el procés de congelació i recuperació de l'antic rotífer, els investigadors van congelar i després van descongelar dotzenes de rotífers en el laboratori.





Els estudis van mostrar que els rotífers podien resistir la formació de cristalls de gel que es produeix durant la congelació lenta. Això suggereix que tenen algun mecanisme per protegir les seves cèl·lules i òrgans de el dany a temperatures extremadament baixes.





"La conclusió és que un organisme multicel·lular pot ser congelat i emmagatzemat com a tal durant milers d'anys i després tornar a la vida, el somni de molts escriptors de ficció --assenyala Malavin--. No cal dir que com més complex sigui l'organisme, més difícil serà conservar viu congelat i, en el cas dels mamífers, actualment no és possible. no obstant això, passar d'un organisme unicel·lular a un organisme amb intestí i cervell, encara que sigui microscòpic, és un gran pas endavant ".





Encara no està clar què es necessita per sobreviure en el gel fins i tot durant uns pocs anys i si el salt a milers de persones suposa una gran diferència, diu. És una qüestió que requereix més estudis. Els investigadors diuen que seguiran explorant les mostres de l'Àrtic a la recerca d'altres organismes capaços d'aquesta criptobiosis a llarg termini.





Al final, volen saber més sobre els mecanismes biològics que permeten als rotífers sobreviure. L'esperança és que els coneixements d'aquests diminuts animals ofereixin pistes sobre la millor manera de crioconservar les cèl·lules, els teixits i els òrgans d'altres animals, inclosos els humans.