El TSJC rebutja de nou l'obertura de l'oci nocturn

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat de nou la petició de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) per reobrir l'oci nocturn, suspenent la resolució de la Generalitat que va ordenar tancar-lo per la pandèmia de Covid-19.





En un acte, consultat per Europa Press, els magistrats assenyalen que ja es van desestimar les mesures cautelars que demana Fecasarm, però que la patronal ho ha tornat a reclamar "al·legant un canvi de circumstàncies" basat en la interlocutòria del TSJC que el 20 de maig va avalar ampliar l'aforament i l'horari en la restauració.





Fecasarm ha explicat en un comunicat aquest dimecres que estudia recórrer la negativa del tribunal, i la seva petició per reobrir incloïa que els clients mostrin un test negatiu de coronavirus abans o acreditin que estan vacunats per poder entrar, que tots portin mascareta i que l'aforament sigui del 50% en espais tancats.





El tribunal també ha abordat la petició de Fecasarm sobre la restauració --retirar el límit horari a la nit-- i les sales de concert --que puguin tenir servei de bar i que el públic pugui estar dempeus--.





En aquest punt, els magistrats no han arribat a un acord per majoria i l'ha de resoldre el dijous la Sala de la Discòrdia, en la qual s'afegiran més jutges per sumar un nombre imparell perquè no hi hagi empat en la votació.