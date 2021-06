Un home mor al saltar des d'un penya-segat i caure sobre un vaixell turístic

Fahd Ibrahim Jamil A el-Lakma, un jove originari de Síria, ha mort a l'impactar contra un vaixell turístic quan realitzava un salt des d'un penya-segat a Beirut, la capital del Líban. Saltar des de les roques Raouche cap al mar és una activitat molt popular entre els joves libanesos que, en aquest cas, ha acabat en tragèdia.





L'home va saltar des d'una altura de 36 metres i just, en aquest moment, un vaixell va sortir de túnel que hi ha sota el penya-segat. Diversos testimonis que anaven a gravar el salt del jove van cridar per advertir sobre la situació, però no va servir de res i va acabar saltant igual, caient just sobre el pot recreatiu.









Després del salt, es va colpejar al cap i va morir de forma instantània. El capità del pot també es troba ferit i recuperant-se en un hospital de Beirut, segons recull el Daily Mail.