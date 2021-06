Els Mossos creuen que l'incendi de Collserola pot ser provocat

@EP





Els Mossos d'Esquadra han assegurat que l'incendi d'aquest dimarts que va cremar 10 hectàrees a la carretera alta de les Roquetes, al Parc de Collserola (Barcelona), "podria haver estat provocat", segons un apunt a Twitter recollit per Europa Press .





La policia catalana està investigant l'incendi per informar al jutjat, "ja que podria tractar-se d'un fet delictiu", han informat fonts policials a Europa Press.





El cap de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha explicat als mitjans aquest dimecres que quatre dotacions del cos de Bombers de Barcelona han treballat durant la nit per revisar el perímetre de foc forestal de Collserola tot i que "el foc encara no es dóna per extingit però està controlat".





Ha assegurat que "tenen controlat un punt d'inici de l'incendi" i que el foc va consumir molt ràpidament des del començament perquè anava conduït pel combustible fi --plantas secas-- i una forta pendent.





"Aquest any ens hem reforçat amb nous vehicles i ahir no ens van faltar. Vam tenir recursos suficients i molta coordinació amb Guàrdia Urbana, Mossos i Bombers de la Generalitat", ha afegit.





Fins a les 22 hores de dimarts es van desplaçar fins al lloc 18 dotacions per part dels Bombers de Barcelona i per part dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar especialistes GRAF i mitjans aeris, helicòpters bombarders i comandaments de sector.