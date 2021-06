Castillo es declara vencedor en la segona volta de les eleccions presidencials del Perú

El candidat de Perú Lliure a la presidència del país andí, Pedro Castillo, ha assegurat aquest dimarts que, d'acord amb un "informe" dels procuradors del seu partit, ja té el "recompte oficial" dels vots i s'ha "imposat" en les eleccions, amb la qual cosa s'ha declarat vencedor de la segona volta de la presidencials peruanes.





Així ho ha asseverat en una intervenció davant els seus simpatitzants a Lima, en la qual també ha demanat a les autoritats electorals que no alterin la voluntat del poble peruà i ha demandat als seus seguidors "no caure en provocacions".





Pedro Castillo @ep





Amb tot, l'aspirant esquerrà ha garantit que el seu futur govern serà "respectuós amb la democràcia i la Constitució actual", a més d'un "govern amb estabilitat financera i econòmica".





Castillo ha agraït la tasca dels qui "vigilen la voluntat popular" i ha reiterat així una petició que va fer dilluns arran de la denúncia de frau de la seva rival, la candidata de Força Popular, Keiko Fujimori.





"Vinc aquí no només a expressar la meva gratitud, sinó també el meu reconeixement als homes i dones d'aquesta pàtria que s'han posat dempeus aquí i a l'estranger, als germans que són fora del país que s'han vist mobilitzats per la democràcia", ha dit segons informa 'El Comercio'.





Segons els resultats oficials de l'Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE), Castillo lidera les votacions amb un 50,2 per cent dels sufragis, mentre que Fujimori perdria amb un 49,7 per cent amb el 97,955 per cent escrutat.