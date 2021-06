VÍDEO: Un home és atropellat per un gos quan creuava una carretera

Un home va deixar aparcat el seu cotxe en un aparcament i es va disposar a creuar la carretera. Va mirar a banda i banda per assegurar-se que no vingués cap cotxe i es va decidir a creuar cap a l'altre costat. Però un gos que corria en la seva direcció el va atropellar i l'home va caure a terra.





Els fets van succeir a Mèxic i van ser gravats per una càmera de seguretat d'un dels edificis de la zona. El vídeo es va difondre en xarxes socials i Twitter no ha trigat a omplir-se de memes.





L'home es va fer mal a l'esquena i diverses persones es van acostar per ajudar-lo i preguntar-li com estava. El gos, per la seva banda, va seguir corrent sense immutar-se i, segons s'ha difós per xarxes socials, més tard va ser atrapat per les autoritats.