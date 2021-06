Demana canviar la línia a la seva nova casa... i Vodafone el deixa més d'un mes sense internet

Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, Vodafone ha 160 euros a un usuari a què li va tallar el servei durant més d'un mes després que sol·licités un canvi de domicili de la seva línia.





Alfredo RA, resident a Saragossa, mantenia contractada amb Vodafone una oferta que incloïa els serveis de fibra i telefonia fixa i mòbil. A l'octubre de 2020, com a conseqüència d'un canvi d'habitatge, va sol·licitar a la companyia que modifiqués la línia d'internet i la fixa perquè arribessin al seu nou domicili. Des de l'empresa li van assegurar que el canvi trigaria unes tres setmanes a dur-se a terme.





Per a la seva sorpresa, més d'un mes després que realitzés la sol·licitud, Vodafone encara no havia fet el canvi de domicili, la qual cosa va suposar que Alfredo no disposés d'Internet al seu nou habitatge durant tot aquest temps. Això li va ocasionar greus perjudicis, ja que al no disposar de xarxa per poder teletreballar, es va veure obligat a establir les seves vacances en aquest període.





@ep





La companyia, a més, no donava resposta a cap de les reclamacions de l'usuari perquè li connectaran la línia definitivament, limitant-se a informar-lo que solucionarien el problema la setmana següent, però sense arribar a fer-ho. Malgrat no disposar del servei, l'empresa va seguir enviant-li els rebuts corresponents, per un total de 160 euros.





A meitat de desembre i pel fet que Vodafone seguia sense instal·lar-li la línia al seu nou domicili, l'usuari va decidir donar-se definitivament de baixa per contractar els serveis amb una altra companyia.





La companyia ha de compensar les interrupcions de serveis





En paral·lel, Alfredo va decidir acudir a FACUA perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a Vodafone per instar-lo a que anul·lés els rebuts que li havien enviat durant el temps que va estar sense servei i li tornés els 160 euros que havia pagat.





En l'escrit, FACUA recordava que l'article 3 de Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la carta de drets de l'usuari dels serveis de comunicacions electròniques, recull el dret de l'usuari "a la continuïtat de l' servei, i a una indemnització en cas d'interrupcions ", mentre que l'article 16 estableix que" quan, durant un període de facturació, un abonat pateixi interrupcions temporals de el servei d'accés a Internet, l'operador haurà de compensar l'abonat amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagi durat la indemnització ".





De la mateixa manera, l'article 1.091 de el Codi Civil indica que "les obligacions que neixen dels contractes actuen com una llei entre les parts contractants, i s'han de complir d'acord amb els mateixos" i el 1.256 assenyala que "la validesa i el compliment dels contractes no poden deixar-se a l'arbitri d'un dels contractants ".





Finalment, després de la reclamació de l'associació, Vodafone ha comunicat que s'ha procedit a abonar a Alfredo als 160 euros corresponents als rebuts pagats durant el temps que havia romàs sense servei i fins a la seva baixa definitiva.