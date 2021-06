La pandèmia no ha danyat el mercat de drogues a Europa, que ara s'ha digitalitzat

La pandèmia no ha pogut amb el mercat de drogues a Europa, a contra ha demostrat ser "resistent" davant les restriccions de la Covid-19 i amb capacitat d'adaptació sobretot en el mercat minorista, on els venedors i compradors de drogues es van adaptar augmentant l'ús de serveis de missatgeria, xarxes socials, recursos en línia, serveis de correu i entrega a domicili.





cocaïna @ep





"Som testimonis d'un mercat de drogues dinàmic i adaptatiu, resistent a les restriccions de la COVID-19", ha assenyalat Alexis Goosdeel, director de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT), qui avisa que, segons es desprèn de l'Informe Europeu sobre drogues 2021: Tendències i novetats 'presentat aquest dimecres, la pandèmia podria provocar de cara a el futur una digitalització encara més gran dels mercats de drogues.





L'informe, presentat en roda de premsa telemàtica a Lisboa (Portugal), il·lustra com el mercat de les drogues segueix ajustant-se a la situació provocada per la COVID-19, adaptant els traficants de drogues a les restriccions de viatge i als tancaments de fronteres. A nivell majorista, això es reflecteix en alguns canvis en les rutes i mètodes de trànsit, amb una major dependència del contraban a través de contenidors intermodals i cadenes de subministrament comercials i amb menor dependència de l'ús de missatgers humans.





Basat en dades de 29 països (EU-27, Turquia i Noruega), l'informe ofereix noves perspectives sobre les implicacions per a la salut i la seguretat del complex problema de les drogues en contínua evolució, i d'un mercat de drogues resistent a la COVID -19.





Així, s'observa que la pandèmia de COVID-19 ha tingut un impacte "dramàtic" i "els desafiaments d'Europa relacionats amb les drogues, inclòs el subministrament i el consum de drogues i els danys relacionats, també s'han vist molt afectats per aquesta crisi ". Per aquest motiu, adverteixen que, "en el futur, caldrà prestar molta atenció als impactes psicològics i socioeconòmics de la pandèmia, així com als canvis a més llarg termini en els patrons d'ús de drogues il·lícites i els comportaments de risc entre la població en general ".





A més, el canvi cap a un major ús de plataformes digitals "requerirà innovació en els mètodes de seguiment i recerca en el camp de les drogues per captar la" dimensió en línia "de la situació europea de les drogues".





No obstant això, malgrat el seu valor informatiu de l'informe, consideren que falten dades representatives, així com algunes de les limitacions de les eines de recopilació de dades. No obstant això, consideren que aquest estudi proporciona un primer cop d'ull valuós als nous desenvolupaments que emergeixen de la pandèmia, "un que podria tenir importants implicacions per al futur a mesura que (amb sort) ens endinsem en un període posterior al COVID-19" .





MENYS ÚS DE RECURSOS PER AL TRACTAMENT DE ADDICCIONS





Dades preliminars sobre la demanda de tractament entre gener i desembre de 2020 en sis països de la UE proporcionen una idea de l'impacte de la COVID-19 sobre els serveis d'ajuda a drogodependents. Es pot observar que els centres i serveis de tractament de drogues es van començar a posar a el dia amb les demandes de persones amb problemes de consum durant el segon semestre de 2020.





Encara que clarament no és representatiu de, o generalitzable a el conjunt de la UE, les dades d'aquests països indiquen una reducció de gairebé el 80% en els pacients que ingressen en tractament per drogues entre gener i abril de 2020. Tot i que les demandes van augmentar a partir del maig a mesura que els tancaments es van aixecar i es van reprendre les consultes cara a cara, però la demanda d'aquests serveis no van tornar als nivells anteriors a COVID-19 durant els mesos següents.





En els últims mesos del 2020, es va observar de nou una menor demanda possiblement explicat per l'aparició de la segona i fins i tot la tercera onada d'infeccions per COVID-19, amb noves restriccions imposades a diversos països de la UE.





Les disminucions observades i el menor nombre de nous casos que ingressen a tractament per drogues en aquests països el 2020, en comparació amb 2019, podria atribuir-se a diversos factors. En part, per la reduïda capacitat de tractament en aquests serveis per les mesures COVID-19. Alguns experts també van informar que molts d'ells van poder haver evitat buscar ajuda per por a la infecció.





"La crisi de la COVID-19 ens ha demostrat el valor de la informació científica, basada en dades contrastades i comparables entre països. L'informe d'avui ofereix una anàlisi oportú per ajudar als responsables de la presa de decisions a seguir el ritme de els nous esdeveniments i tendències i a identificar els àmbits que requereixen una actuació ràpida ", ha assenyalat la presidenta de Consell d'Administració de l'ODET, Laura d'Arrigo.





"La nova Estratègia de la UE sobre drogues no només ens defineix el camí a seguir, sinó que reforçarà encara més la nostra capacitat d'actuar de manera coordinada per protegir la salut, el benestar i la seguretat dels ciutadans de la UE", conclou.