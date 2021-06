Iceta recorda que l'autodeterminació no cap en l'ONU ni a Constitució

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha defensat aquest dimecres al Congrés la utilitat pública dels indults, alhora que ha recalcat que el dret d'autodeterminació no pot aplicar a Catalunya, perquè no està contemplat en la Constitució , ni aquesta comunitat forma part de la llista de territoris susceptibles d'exercir-lo redactada per Nacions Unides.





Iceta s'ha pronunciat en aquests termes en la sessió de control a Govern al Congrés en resposta al diputat d'Unió de el Poble Navarrès Carlos García Adanero, que ha dit no entendre per què l'Executiu manté oberta una taula de diàleg amb els independentistes si nega del tot la possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació.





"Si el Govern té clara la postura, llavors s'estan rient dels espanyols? ¿Tot això és per prendre'ls el pèl?", Li ha preguntat a Iceta, després de recriminar-li que a Moncloa es "rendeixi homenatge un condemnat per sedició" com el líder d'ERC, Oriol Junqueras.





Iceta li ha replicat que el 1960 la llista de territoris que, segons l'ONU, podien exercir l'autodeterminació incloïa a 64 països, una xifra que ara s'ha reduït a 17, "i cap pertany a Espanya". Aquesta llista, ha recalcat, no és "com la llista de compra d'El Corte Inglés".





¿LA LLEI ES COMPLEIX O NO?





"No hi ha autodeterminació pel Dret internacional ni pel Dret intern", ha reblat, incidint en que la Constitució "proclama clarament la forma de l'Estat, la seva estructura territorial i el procediment pel qual els espanyols exerceixen el seu dret en el marc de la democràcia i la llei ".





"Les lleis estan per complir-se, si o no ?, ha plantejat Iceta a el diputat d'UPN per introduir el tema dels indults i preguntar-li si una norma que està" plenament vigent "deu o no ser complerta.





En aquest context, el ministre ha garantit que el Govern complirà la llei de l'indult "aplicant criteris de justícia, equitat i utilitat pública" i que, quan decideixi el que consideri oportú serà el moment de "opinar" sobre si aquests principis s'han fet servir de manera correcta i si la decisió s'ha "fonamentat adequadament".





EL VALENT SERIA TRENCAR AMB BILDU





Però García Adanero, ja ha avançat que si indulta els líders de l' 'Procés' el Govern convertirà al que ara són "polítics presos" a "presos polítics", perquè "els donarà la raó", deixant "orfes" a la meitat dels catalans i posant "en dubte el sistema judicial espanyol".





També ha carregat contra el Govern per defensar la necessitat d'actuar amb "valentia" i que la ciutadania confiï en Pedro Sánchez. "Com es va a confiar en algú que es menteix a si mateix", ha lliscat, abans de criticar la visita de president a l'amagatall on ETA va tenir segrestat a José Antonio Ortega Lara per fer-se "una foto".





I és que, segons García Adanero, el "valent", després d'aquesta visita seria trencar "els pactes amb Bildu" i demanar a la coalició abertzale que condemni el terrorisme.