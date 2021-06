Els treballadors socials reclamen menys tasques burocràtiques per poder recuperar "la seva essència"

La meitat de les treballadores socials de Catalunya dedica més de la meitat de la seva jornada laboral a realitzar tasques burocràtiques en lloc de al seu treball pròpiament dit. Així ho va comunicar el Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya després de realitzar una enquesta a les seves col·legiades i ha alertat que aquest problema és més gran en alguns àmbits com el de la Dependència (64%), la Immigració (56%) i els Serveis Socials Bàsics (53%).





Per aquesta raó, des del Col·legi van secundar la vaga de treballadors socials que es va dur a terme el 7 de juny a Barcelona. Allà reclamaven, d'una banda, no haver de col·laborar en els desnonaments i per una altra una millora de les seves condicions laborals. Unes condicions que han portat a aquests treballadors a realitzar més tasques administratives de les que haurien de fer.





Pexels





ELS TREBALLADORS SOCIALS NO PODEN FER EL SEU TREBALL







Els treballadors socials haurien de dedicar-se a realitzar tasques com l'acompanyament i la prevenció. No obstant això, la paperassa els ha portat a deixar de banda "l'essència del treballador social", diu Mercè Civit, vicedegana del Col·legi Oficial de Treballadors Socials en declaracions per a Catalunya Press.





Així, al dedicar a vegades més de mitja jornada a tasques burocràtiques no poden "construir a partir de la creació de l'enllaç amb les persones una relació ajudo-transformadora. Tampoc fer les funcions d'acompanyament perquè les persones puguin tenir els seus propis projectes vitals".





Pel camí, diu Civit, també es queden tasques com les de "treballar la prevenció de situacions de vulnerabilitat social" o portar a terme "protocols de prevenció per exemple de maltractament". Es perd "el treball de grup amb diferents col·lectius segons les seves problemàtiques i les seves necessitats". També queda poc temps per "el treball comunitari, per als programes transversals orientats a la integració i a la participació social de les persones vulnerables".





SERVEIS SOCIALS BÀSICS I IMMIGRACIÓ, LES ÀREES MÉS AFECTADES





Tal com van informar fa unes setmanes des del Col·legi Oficial de Treballadors Socials, no totes les àrees es veuen afectades per aquest problema en la mateixa mesura. Dependència, Immigració i Serveis socials bàsics són les que més temps dediquen a les tasques administratives i Mercè Civit assenyala que això és perquè, per exemple, "els Serveis socials bàsics són la porta d'entrada al sistema de serveis socials, on s'atén tota la població. Per contra" el treball social que es desenvolupa en altres àmbits és molt més específic".





A més, comenta que "tradicionalment hi ha hagut la tendència a que altres sistemes (salut, educació o ocupació) dipositin en els Serveis socials bàsics la responsabilitat de resoldre qüestions que ells no poden atendre, sobretot en el que fa relació a les prestacions econòmiques". Aquest fet provoca "una important tasca administrativa, sobretot tenint en compte la gran dispersió de prestacions que tenim i la burocràcia que hi ha per sol·licitar-les".





Per aquesta raó, defineix als Serveis socials bàsics com "el camió que escombra tot el que els altres Sistemes de Benestar no atenen" i els culpa de que aquest àmbit del treball social es vegi més afectat que altres.





UN PROBLEMA QUE S'ALLARGA DES 2008





A la vaga del dia 7 de juny asseguraven que les seves males condicions de treball no vénen des de la pandèmia del coronavirus sinó des de molt abans. Així ho ha corroborat la vicedegana de Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya.





"Aquesta situació es va veure agreujada durant la crisi de 2008 i les consegüents retallades en el sistema de protecció social. Ara en l'actual crisi moltes persones s'han empobrit i han necessitat un conjunt de suport i ajuts econòmics per tirar endavant", explica.





Per millorar la situació i poder dedicar-se al que realment és l'essència de la feina social, Mercè Civit assegura que s'ha de "superar l'assistencialisme per al reconeixement dels drets socials". De fet, diu que "des de 2007 hi ha una Llei de Serveis Socials" de la qual encara no s'ha desplegat el seu reglament".





A més, diu que "és urgent actualitzar la cartera de serveis socials. Racionalitzar el sistema d'ajudes i desvincular dels serveis socials perquè de vegades sembla que a les treballadores socials "-i parla en femení perquè és un col·lectiu "majoritàriament feminitzat"- "se'ls ha atorgat el paper de policies de persones pobres, havent de comprovar d'una forma exhaustiva tota la seva situació personal".





Finalment, opina que també se'ls ha de deixar treballar el vincle amb les persones, potenciar "la prevenció i treballar en grup en la comunitat".