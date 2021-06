L'Hospital de Bellvitge fa el primer trasplantament cardíac amb un cor aturat a Catalunya

L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha realitzat el primer trasplantament cardíac a partir d'un cor extret d'un donant mort en asistòlia controlada --amb el cor parado-- a Catalunya, ha explicat el director dels programes de Trasplantaments de centre, Nicolás Manito.





Manito ha precisat aquest dimecres en roda de premsa que es tracta de la vuitena intervenció d'aquest tipus a Espanya i ha afegit que, a nivell mundial, aquest procediment s'ha començat a realitzar també als Estats Units, Regne Unit, Austràlia i Bèlgica.





HOSPITAL DE BELLVITGE @ep





El director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), Jaume Tort, ha destacat que aquesta intervenció obre la porta a una nova font de cors disponibles per a trasplantament, perquè a Catalunya fins ara no s'havien realitzat trasplantaments cardíacs de donants morts en asistòlia.





De fet, Tort ha detallat que en els últims cinc anys a Catalunya s'havia aconseguit trasplantar amb "èxit" ronyons, fetges, pulmons i pàncrees de donants en asistòlia controlada, a excepció del cor, pel que ha destacat la importància d'aquesta intervenció .





El receptor ha estat un home de 54 anys amb una miocardiopatia dilatada que li va afectar durant 14 anys i que "cada dia s'agreujava més" i, després de la intervenció, ja ha estat donat d'alta i evoluciona favorablement, ha explicat el mateix pacient.





DONACIÓ EN ASISTÒLIA





La intensivista i membre de l'equip de Coordinació de Trasplantaments de l'hospital Eva Oliver ha explicat que la donació en asistòlia es produeix a partir de donants que moren després d'una aturada cardiorespiratòria, que implica que els òrgans es deterioren ràpidament per la falta de flux sanguini.





Així, Oliver ha subratllat que el procés de donació és de "major complexitat" que el posterior a una mort per mort encefàlica pel que, un cop certificada la defunció deL donant, es realitzen una sèrie de procediments per recuperar la funció del cor i avaluar per al trasplantament.





"És un procés lent i complicat", ha detallat Oliver sobre aquests procediments, que estan subjectes a una sèrie de tempos: si en 20 minuts no es diagnostica la mort del donant després de l'absència de circulació, el cor no és viable per a trasplantament; en cas de ser-ho, es necessita d'entre mitja hora i 50 minuts per veure com torna a bategar i si contrau bé, entre d'altres; i finalment entre 30 i 45 minuts per comprovar que funciona bé per si sol.





EXTRACCIÓ





El cirurgià cardíac de centre hospitalari Fabrizio Sbraga ha detallat que la tècnica d'extracció que es va utilitzar en aquest cas va ser la perfusió regional normotèrmica (PRN) en el donant, amb ECMO --una eina que substitueix temporalment la funció del pulmó o el cor- -.





Amb aquesta tècnica es manté la sang del donant circulant, un cop certificada la seva mort, per mantenir oxigenats els òrgans, seguida d'una preservació estàtica en fred de l'empelt, i si l'estat del cor és l'adequat, s'implanta la mateixa manera que un trasplantament cardíac de donant en mort encefàlica.